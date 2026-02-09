창간 80주년 경향신문

오세훈표 ‘감사의 정원’ 공사 멈춘다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

국토교통부가 서울시의 '감사의 정원' 조성사업이 절차상 규정을 지키지 않았다며 공식 제동을 걸었다.

이에 국토부는 절차 이행 때까지 공사중지를 명령하겠다고 서울시에 사전 통지했고, 오는 23일까지 의견 제출 기간을 부여했다.

서울시는 "국토계획법에 따라 광화문광장 관련 도시관리계획 수립과 이행 권한은 서울시장에게 있으며, 시는 그에 따른 절차를 이행해왔다"며 "정부와 지속해서 협의해 나갈 것"이라고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

오세훈표 ‘감사의 정원’ 공사 멈춘다

입력 2026.02.09 20:56

수정 2026.02.09 20:57

펼치기/접기
  • 김경학 기자

  • 기사를 재생 중이에요

국토부 “위법성 확인” 공식 제동

서울시 “도시관리 권한은 시장에”

국토교통부가 서울시의 ‘감사의 정원’ 조성사업이 절차상 규정을 지키지 않았다며 공식 제동을 걸었다.

국토부는 9일 “감사의 정원이 ‘국토의 계획 및 이용에 관한 법률’과 도로법을 위반해 진행했다는 점을 확인하고 행정절차법에 따라 오늘 서울시에 공사중지 명령 사전 통지를 했다”고 밝혔다.

‘감사의 정원’은 한국전 참전국에 대한 감사의 뜻을 담아 서울시가 광화문광장에 조성 중인 공간이다. 지상에는 높이 약 7m 규모의 상징 조형물 22개를 설치하고, 지하에는 기존 차량 출입구를 미디어월 등 전시공간으로 바꿔 설치할 예정이다.

국토부는 학계 등 전문가 회의 두 차례, 현장 점검, 시 관계자 질의응답 등을 거쳐 공사의 위법성을 확인했다고 밝혔다.

광화문광장은 도로와 광장으로 도시계획시설 결정이 이뤄진 공간이라 조형물을 설치할 때는 ‘실시계획’을 변경 작성하고 고시해야 하지만, 서울시가 이를 이행하지 않았다고 국토부는 판단했다.

지하공간 조성도 도시관리계획·실시계획 변경과 개발행위 허가를 받지 않았다고 판단했다. 서울시가 적용한 도로법 시행령 제55조 12호가 아닌 5호를 적용해야 하고, 이 경우 ‘건축물’로서 도시관리계획을 변경해 도로의 범위를 지상으로 국한하는 내용으로 공간 범위를 설정해야 함에도 이를 이행하지 않았다는 것이다.

또한 해당 부지는 광장에도 해당해 도로점용 허가로 사업 추진이 가능하더라도, 광장에 대한 도시관리계획 변경이 필요하다고 국토부는 지적했다.

국토부는 이러한 법률 절차상 하자로 주민의견 수렴과 재해영향평가 등 관계기관 협의도 빠졌다고 덧붙였다. 이에 국토부는 절차 이행 때까지 공사중지를 명령하겠다고 서울시에 사전 통지했고, 오는 23일까지 의견 제출 기간을 부여했다.

서울시는 “국토계획법에 따라 광화문광장 관련 도시관리계획 수립과 이행 권한은 서울시장에게 있으며, 시는 그에 따른 절차를 이행해왔다”며 “정부와 지속해서 협의해 나갈 것”이라고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글