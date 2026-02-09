서울, 소상공인에 2조7000억 금융 지원…골목상권·전통시장 육성해 ‘민생 활력’

불황 취약계층 ‘더보탬 프로젝트’ ‘안심통장’은 5000억까지 확대

서울시가 소상공인의 경영 안정을 위해 역대 최대 규모인 2조7000억원의 금융 지원에 나선다. 프리랜서·배달노동자의 권익 보호를 위한 종합 지원 플랫폼도 가동한다.



서울시는 경제 불황에서 가장 먼저 어려움을 겪는 소상공인·골목상권·소비자·취약노동자 등 4대 계층을 지원하는 ‘2026년 민생경제 활력 더보탬’ 프로젝트를 9일 발표했다. 시 예산 3645억원과 금융권 융자금액을 포함해 총 2조7906억원을 투입해 25개 사업을 추진한다.



먼저 소상공인의 금융안전망 확보를 위해 중소기업육성자금을 코로나19 기간을 제외하고 역대 최대 수준인 2조7000억원 공급한다. 생계형 자영업자 전용 마이너스통장 ‘안심통장’은 지원 규모를 기존 4000억원에서 5000억원으로 확대한다. 고금리 신용대출을 받은 자영업자를 위해 3000억원 규모의 ‘희망동행자금’ 상환 기간을 5년에서 7년으로 늘려 원금 상환 부담을 낮춘다.



잠재력을 갖춘 골목상권을 지역 대표 명소로 키우는 ‘로컬브랜드 상권 육성사업’을 4곳 추가 선정하고 신중앙시장(중구), 통인시장(종로구), 청량리종합시장(동대문구) 3곳은 ‘디자인 혁신 전통시장’ 사업을 이어간다. 전통시장 화재공제 가입 한도를 최대 6000만원에서 1억원으로 상향한다.



장바구니 부담을 줄이기 위한 대책도 마련했다. ‘착한가격업소’를 현재 1962곳에서 2500곳으로 늘리고 김장철 등 가격 급등 시기에는 대형 상점과 협업해 할인 행사를 추진한다.



열악한 노동환경에 놓인 취약노동자의 권익 사각지대 해소에도 주력한다. 지난해 서울시가 공공기관 최초로 선보인 ‘프리랜서 안심결제 서비스’는 프리랜서 활동 실적 관리와 공공일거리 정보까지 더한 ‘서울 프리랜서 온’으로 재탄생한다.



배달·가사·돌봄 등 직업성 질환 위험이 큰 취약노동자 건강검진 대상을 18명에서 200명으로, 도심 제조업과 야간 노동자 대상 특수건강검진 대상을 145명에서 1000명으로 각각 확대한다.



오세훈 시장은 “경제 회복 온기가 고르게 퍼지지 못하는 K자형 양극화로 가장 먼저 흔들리는 ‘약한 고리’부터 단단히 붙잡겠다”고 말했다.

