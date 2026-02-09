온 마을이 아이 키우는 경북…‘육아친화 두레마을’ 시범 운영

안동 등 7개 시군에 240억 투입

경북도는 올해부터 안동·구미·영천·상주·문경·청도·울릉 등 7개 시군을 대상으로 ‘아이천국 육아친화 두레마을’ 시범 운영에 들어간다고 9일 밝혔다.



두레마을은 개인과 가정이 부담해온 육아를 마을과 공동체가 함께 책임지는 구조로 전환하는 사업이다.



거점 공간에 돌봄 살롱(한국형 마더센터)과 창의·과학교육 프로그램, 돌봄버스, 일자리·창업 공간 등을 조성하고 작은도서관·키즈카페·플리마켓 등 지역 자원과 연계해 돌봄 서비스를 제공한다.



경북도는 올해부터 2029년까지 지방소멸대응기금 등을 포함해 총 240억원을 투입한다. 시범 운영 뒤 성과를 분석해 경북지역 전역으로 확대할 계획이다.



안동에는 기존 육아 기반 시설을 집적해 연결하는 허브 조성을 핵심 전략으로 사업을 추진한다. 육아종합지원센터를 리모델링해 돌봄 살롱과 종합 안내 기능을 강화하고 가족센터·장난감도서관과 연계해 부모 상담·놀이·교육·공동체 활동이 가능하게 한다. 마을과 마을을 잇는 돌봄버스도 운영해 등·하원, 방과후 돌봄, 체험 이동까지 지원하고 인공지능(AI) 돌봄 로봇 시범 운영으로 미래형 보육환경을 구축한다. 청도는 농촌형 생활공동체 회복에 초점을 둔 생활 돌봄 모델을 추진한다. 북살롱·쉼카페·작은도서관을 연계한 돌봄 공간을 조성하고 ‘엄마셰프단’과 ‘천 원 밥상’ 사업을 통해 돌봄과 일자리를 결합한다. 구미·영천·상주·문경·울릉도 육아종합지원센터 등을 중심으로 인근 돌봄 시설을 연결한다.



경북도는 이 사업을 통해 돌봄 공백 해소와 부모의 육아 부담 경감, 청년·신혼부부 정착 , 생활 인구 증가, 지역 일자리 창출 등의 효과를 기대하고 있다. 이철우 경북도지사는 “아이를 낳고 키우기 좋은 경북을 만들겠다”고 말했다.

