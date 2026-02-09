불굴의 도전? 무모한 출전? …“너무 큰 위험 감수했다”

린지 본, 스키 활강서 ‘큰 사고’

십자인대 파열 불구 출전 강행

출발 13초 만에 코스 이탈 ‘골절’

42세 최고령 메달 도전도 무산

‘불가능’을 넘어서려던 마지막 도전은 13초 만에 막을 내렸다.



오랜 기간 설원을 호령해왔던 ‘스키 여제’ 린지 본(42·미국)의 투지가 2026 밀라노·코르티바담페초 동계올림픽에서 꺾이고 말았다. 본은 지난 8일 이탈리아 코르티나담페초의 토파네 알파인스키 센터에서 열린 동계 올림픽 스키 알파인 여자 활강에 출전했다.



그러나 경기 시작 13초 만에 두번째 곡선 주로에서 깃대에 걸려 중심을 잃었다. 속도를 이기지 못한 본은 공중에 뜬 뒤 강하게 떨어졌고 그대로 뒹굴어 코스를 이탈했다. 양쪽 스키가 통제 불능 상태가 되면서 양 무릎이 크게 꺾였다. 본은 일어나지 못했다. 고통과 절망의 울음 소리가 현장 중계 마이크를 통해 고스란히 전달됐다. 본은 들것에 고정된 채 응급 헬리콥터에 실려 코르티나담페초 코디빌라 푸티 병원으로 이송됐다. 앞서 무릎 십자인대가 파열됐다는 소식이 전 세계에 알려진 이후 불과 9일 만이었다.



본은 지난달 30일 스위스에서 열린 월드컵에 출전했다가 점프 후 착지 과정에서 왼쪽 무릎을 다쳤다. 전방 십자인대가 파열됐다는 치명적인 진단을 받았다. 하지만 어쩌면 마지막이 될 올림픽 출전에 본은 강한 의지를 보였다. 할 수 있다며 무릎에 보호대를 찬 채로 도전했다. 그러나 위험과 변수가 늘 도사리고 있는 실전의 설원을 보호대를 찬 무릎으로는 버티지 못했다. 왼쪽 다리가 골절된 본은 수술을 받았다. 미국스키·스노보드협회는 “본이 안정적인 상태에 접어들었다. 미국과 이탈리아 의사 팀이 회복을 위해 잘 협력하고 있다”고 전했다.



본은 2010년 밴쿠버 동계 올림픽 여자 활강 금메달리스트다. 2018년 평창 대회에선 이 종목 동메달을 따냈다.



부상이 잦았던 그는 2019년 은퇴했다가 다시 돌아왔다. 2024~2025시즌 현역으로 복귀했고 이번 올림픽을 준비해왔다. 몇년 동안 쉬었어도 스키 여제의 기량은 여전했다. 올림픽이 열리는 이번 시즌 국제스키연맹(FIS) 월드컵에서 우승 2회, 준우승 2회, 3위 3회 등의 성적을 내며 기대감을 끌어올렸다.



마흔이 넘은 선수인 데다 무엇보다 올림픽 개막을 코앞에 두고 무릎을 크게 다치자 출전하기 어려울 것이라는 전망이 넘쳐났지만 본은 수술도 받지 않았다. 스피드가 핵심인 활강 종목, 회복 기간도 없이 보호대를 차고 경기에 나서겠다는 투지를 보였다. 현지 도착 후 대회 코스에서 열린 두 번의 연습 레이스를 무난하게 소화하자 모두가 감탄했다. 연습조차 세계의 시선은 본의 경기력과 메달 가능성에 집중됐다. 그러나 본은 결국 실전을 완주하지 못했다.



현장을 본 모두가 충격받았다. 응원의 목소리에 무리한 출전을 강행한 데 대한 안타까움의 목소리가 섞여 있다.



2014년 소치 올림픽 2관왕이자 현역 시절 본의 라이벌이었던 티나 마제(슬로베니아)는 “너무 큰 위험을 감수했다. 이런 사고는 일어날 수 있지만 몸 상태가 좋지 않을 때는 그 결과가 훨씬 더 심각해진다. 하지만 본은 무슨 일이 있어도 해내고 싶었을 것”이라고 안타까워했다.



본은 이번 올림픽에서 활강, 슈퍼대회전, 단체전에 나설 예정이었다.



1984년 10월생으로 역대 올림픽 알파인스키 최고령 메달리스트(41세4개월)라는 기록에도 도전하는 무대였다.