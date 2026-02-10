“비디오 게임 같았다” 전쟁의 최전선에 선 Z세대 드론 조종사들

“러시아 군인을 사살했지만 아무 감정도 없었어요. 비디오 게임 같았습니다”

러시아·우크라이나 전쟁에서 무인기(드론)가 전장의 핵심 무기로 떠 오르면서 전쟁의 양상도 근본적으로 바뀌고 있다. 참호와 포격이 지배하던 전장은 모니터와 조이스틱 앞으로 옮겨졌다. 이 전쟁의 최전선에는 비디오 게임에 익숙한 Z세대 드론 조종사들이 서 있다. 죽음은 이들에게 이미 일상이 됐다.

영국에서 살다가 2024년부터 전쟁에 참전한 루마니아 출신의 21세 드론 조종사 ‘스트리그’는 하르키우 북쪽 전선에서 러시아 드론 조종사를 상대로 한 수색·타격 임무를 수행하고 있다.

스트리그는 8일(현지시간) 보도된 영국 일간 더타임스와의 인터뷰에서 “나는 판사나 배심원, 집행관이 되려고 이 전쟁에 온 게 아니다. 하지만 지금의 나는 집행관이 됐다”면서 “(적에 대한) 사살이 제2의 본능이 됐다”고 말했다.

전직 군사 전문기자였던 유리 부투소프는 현재 스트리그가 속한 제13 하르티야 여단의 특수 드론 소대를 지휘하고 있다. 그는 “과거의 전쟁이 체력과 인내의 싸움이었다면 지금은 동기와 사고가 유연한 인재의 싸움”이라며 “제대로 훈련된 20세 조종사 한 명이 20년 경력의 저격수보다 더 많은 적을 제거할 수 있다”고 말했다.

러시아군의 사망자 수를 늘리는 것은 올해 우크라이나 드론 부대의 핵심 전략이다. 키이우포스트 등 우크라이나 현지 매체에 따르면 미하일로 페도로우 우크라이나 국방장관은 지난달 러시아군에 월 최대 5만명의 치명적 손실을 입히는 것을 전쟁의 전략적 목표로 설정했다고 밝혔다. 이 수치는 부상자를 제외한 사망자 기준이다.

페도로우 장관은 “전략적 목표에 도달하면 적에게 어떤 일이 벌어지는지 보게 될 것”이라며 “러시아가 감당할 수 없는 수준의 전쟁 비용을 강요함으로써 힘을 통한 평화를 달성하기 위한 것”이라고 설명했다.

이 같은 전략은 전장의 논리와 정치적 계산에서 출발한다. 러시아에는 사실상 두 개의 군대가 있다. 하나는 우크라이나에서 싸우는 계약병 중심의 전투부대이고, 다른 하나는 러시아 국내에서 12개월 복무를 하는 징집병 부대다. 러시아가 우크라이나에서 작전을 지속할 수 있는지는 매달 손실되는 병력보다 더 많은 병력을 보충할 수 있는지에 달려 있다.

서방의 추정에 따르면 러시아는 현재 매달 3만~3만5000명의 사상자를 내고 있다. 그러나 보충 능력은 이미 한계에 다다른 것으로 알려졌다. 지난해 12월의 경우 전사·부상자 3만3200명이 발생했지만, 신규 계약병 모집은 2만7400명에 그쳤다.

우크라이나의 5만명 목표는 블라디미르 푸틴 대통령에게 전쟁 장기화에 따른 정치·경제적 부담을 가중시키려는 정치적 목적도 있다.

이 같은 이유로 드론은 전선에서 가장 치명적인 살상 수단으로 부상했으며, 현재 양측 사상자의 최대 88%가 드론에 의해 발생하는 것으로 알려졌다. 이에 우크라이나군의 드론 조종사들과 지휘관들에게 부담이 집중되고 있다.

부투소프는 “게임을 좋아하고 플레이스테이션에 익숙하며 전투에 나서고 싶다면 드론 특화 전사가 될 자질을 갖춘 것”이라고 말했다.

이 드론 소대에는 우크라이나 육상 선수를 비롯해 브라질·콜롬비아 자원병, 일본인 등 다양한 국적의 인원이 함께 근무하고 있는 것으로 알려졌다.

이 새로운 소모전의 최전선에 선 젊은 드론 조종사들의 기술은 귀하지만, 생명은 그렇지 않다고 더타임스는 지적했다. 25세 호주인 드론 조종사 ‘코알라’는 “임무를 수행했을 뿐 아무 감정도 느끼지 못했다”며 “솔직히 말하면 장난감을 날린 느낌”이라고 말했다.