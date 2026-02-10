민주당, 오늘 의원총회서 합당 의견수렴

더불어민주당은 10일 의원총회를 열고 조국혁신당과 합당 문제를 논의한다. 이르면 이날 합당 추진 여부가 결정될 것이란 전망이 나온다.
정청래 대표의 전격적인 합당 제안 후 당내에서는 합당에 관한 찬반 논쟁이 벌어졌다. 합당 자체에 대한 찬반부터 지도부 간에도 사전 논의 없이 진행된 합당 추진에 대한 반발이 나왔다.
민주당은 이날 의원총회 결과를 토대로 비공개 최고위원회의를 열어 입장을 정할 계획이다.
입력 2026.02.10 07:14
