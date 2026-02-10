전국 곳곳에 눈·비…출근길 우산 챙기세요

화요일인 10일 대부분 지역에 눈이나 비가 내리겠다. 한파가 물러가면서 기온은 영상권으로 오르겠지만, 어는 비가 내리면서 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠다.

전국이 대체로 흐린 가운데 전남 내륙과 제주도에 눈이나 비가 내리기 시작해 오전에 서울과 인천, 경기 북부와 강원 북부 내륙·산지, 충남권, 전북, 경남권으로 확대되겠다. 오후부터는 전국 대부분 지역에 눈이나 비가 내리겠다.

10∼11일 이틀간 예상 적설량은 제주도 산지 2∼7㎝, 강원 북부 내륙·산지와 전북 동부 1∼5㎝, 경남서부내륙과 충북 1~3㎝, 대전·세종·충남 내륙과 광주·전남 1㎝ 안팎, 전북 서부 1㎝ 미만이다.

같은 기간 예상 강수량은 제주도 5∼15㎜, 전라권 5∼10㎜, 충청권과 경남 5㎜ 안팎, 강원 내륙·산지와 경북 북부 동해안을 제외한 대구·경북 5㎜ 미만이다.

기상청은 “내륙을 중심으로 지상 부근 기온이 낮아 어는 비가 내리면서 도로가 매우 미끄러운 곳이 많겠다”며 “차량 운행 시 안전거리를 확보하고 감속 운행을 해야한다”고 당부했다.

추위는 누그러져 당분간 기온은 평년과 비슷하거나 조금 높겠다.

10일 낮 최고기온은 9도까지 오르겠고, 수요일인 11일에는 최고 12도까지 올라 비교적 포근한 날씨가 이어지겠다.

건조특보가 발효된 서울과 일부 경기내륙, 강원중·남부 내륙, 강원 동해안·산지, 일부 충청권, 전남 동부, 경상권은 대기가 매우 건조하겠다. 눈·비가 내리면서 건조특보가 해제되거나 완화되는 곳도 있겠지만, 내리는 강수량이 적어 유지되는 곳이 많을 것으로 예상된다.