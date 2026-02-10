창간 80주년 경향신문

격정적 로맨스로 재탄생한 현대판 ‘폭풍의 언덕’…11일 개봉

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

고전명작 소설 <폭풍의 언덕>이 현대적인 로맨스 영화로 변주됐다.

오는 11일 개봉하는 이 영화는 '캐시'와 '히스클리프', 두 주인공의 사랑 이야기에 집중하는 등 원작을 과감하게 변형했다.

고전의 충실한 재현에 집중했던 이전 <폭풍의 언덕>들과 작품의 결이 다르다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

격정적 로맨스로 재탄생한 현대판 ‘폭풍의 언덕’…11일 개봉

입력 2026.02.10 08:00

수정 2026.02.10 10:07

펼치기/접기
  • 서현희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

영화 <폭풍의 언덕>의 한 장면. 히스클리프 역의 배우 제이컵 엘로디(왼쪽)와 캐시 역의 배우 마고 로비. 워너브라더스 코리아 제공

영화 <폭풍의 언덕>의 한 장면. 히스클리프 역의 배우 제이컵 엘로디(왼쪽)와 캐시 역의 배우 마고 로비. 워너브라더스 코리아 제공

“모든 게 무너져도 상관없어. 개처럼 너를 찾아 세상 끝까지 갈 수 있어.”

고전명작 소설 <폭풍의 언덕>이 현대적인 로맨스 영화로 변주됐다. 오는 11일 개봉하는 이 영화는 ‘캐시’(마고 로비)와 ‘히스클리프’(제이컵 엘로디), 두 주인공의 사랑 이야기에 집중하는 등 원작을 과감하게 변형했다. 고전의 충실한 재현에 집중했던 이전 <폭풍의 언덕>들과 작품의 결이 다르다.

1700년대 후반, 영국 요크셔 지방에 있는 성 ‘폭풍의 언덕’에는 몰락한 귀족 ‘언쇼’(마틴 클룬스)와 그의 딸 캐시가 산다. 어느 날 언쇼가 부랑아였던 히스클리프를 양자로 데리고 오고, 두 사람은 서로 의지하며 성장한다. 두 사람이 성인이 되고, 폭풍의 언덕 근방에 대부호 ‘에드거’(샤자드 라티프)가 이사 온다. 에드거와 히스클리프 사이에서 갈등하던 캐시는 히스클리프가 종적을 감춘 뒤 에드거와 결혼한다. 그리고 5년이 지나, 히스클리프는 부자가 되어 폭풍의 언덕으로 돌아온다.

영화 <폭풍의 언덕>의 한 장면. 히스클리프 역의 배우 제이컵 엘로디(왼쪽)와 캐시 역의 배우 마고 로비. 워너브라더스 코리아 제공

영화 <폭풍의 언덕>의 한 장면. 히스클리프 역의 배우 제이컵 엘로디(왼쪽)와 캐시 역의 배우 마고 로비. 워너브라더스 코리아 제공

에밀리 브론테가 쓴 <폭풍의 언덕>(1874)은 1920년 영국에서 영화화한 것을 시작으로 지금까지 영화로만 8번 가량 리메이크됐다. 불륜·복수 등 영화적으로 흥미를 끌만한 소재가 원작에 담겼지만, 이 영화의 에메랄드 페넬 감독은 안전한 선택을 하지 않는다. 일종의 복수극인 원작을 사랑 이야기로 변형시켰고, 등장인물도 대폭 축소됐다.

캐시가 성에 눈을 뜨는 과정 등 원작과 다른 선정적인 장면들도 있다. 극적인 순간마다 흐르는 클래식과 전자음악 등은 현대적인 느낌을 더한다. 예컨대 쿵쿵대는 베이스 소리나 ‘오토튠’이 섞인 미국의 팝 가수 찰리 엑스씨엑스의 목소리가 들리기도 한다.

각자 분야에서 일정 부분 성과를 낸 연출진이 만들어낸 화려한 화면들도 인상적이다. <라라랜드>로 아카데미 촬영상을 받은 리누스 산드그렌 촬영감독, <콘클라베>로 아카데미 미술상 후보에 오른 프로덕션 디자이너 수지 데이비스 등 제작진은 소설의 배경이 된 영국 요크셔 지방에서 언덕을 뒤덮는 비구름과 황야 위 태양의 풍광 등을 아름답게 담아냈다.

영화 <폭풍의 언덕>의 촬영장에서 에메랄드 페넬 감독이 서있다. 워너브라더스 코리아 제공

영화 <폭풍의 언덕>의 촬영장에서 에메랄드 페넬 감독이 서있다. 워너브라더스 코리아 제공

에메랄드 감독은 시리즈 <더 크라운>(2019)과 영화 <바비>(2023)에 출연한 배우이자, 소설가, 시리즈 작가다. 그는 연출 데뷔작인 <프리미싱 영 우먼>(2020)으로 2021년 제93회 아카데미시상식 각본상을 받았는데, 해당 작품도 신랄하고 노골적인 성적 표현을 담고 있다.

에머랄드 감독은 언론 인터뷰에서 “10대 시절 처음 원작 소설을 읽었을 때 느꼈던 원초적인 감정을 담아내고 싶었다”며 “원작 팬 중에는 불만을 가질 사람도 있겠지만, 책과 영화는 다르므로 정확히 같아야 할 필요는 없다고 생각했다”고 말했다. 15세 관람가. 136분.

영화 <폭풍의 언덕> 포스터. 워너브라더스 코리아 제공

영화 <폭풍의 언덕> 포스터. 워너브라더스 코리아 제공

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글