“그들 중 몇 명은 내 친구”…전쟁 희생자 추모 헬멧 쓴 우크라이나 선수

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 출전 중인 우크라이나 스켈레톤 선수 블라디슬라프 헤라스케비치가 훈련 도중 우크라이나 전쟁 희생자들의 얼굴이 담긴 헬멧을 착용했다. 이에 대해 국제올림픽위원회(IOC)는 헤라스케비치의 헬멧이 이 규정을 위반한다고 판단하고 경기 사용 불가를 통보했다.

헤라스케비치는 이탈리아 코르티나에서 열린 공식 훈련 세션에서 전쟁으로 사망한 인물들의 사진이 인쇄된 헬멧을 쓰고 주행에 나섰다. 그는 대회 개막 전부터 “올림픽을 전쟁에 대한 국제적 관심을 환기하는 계기로 삼겠다”고 밝혀왔다.

그는 9일 로이터통신과의 인터뷰에서 “헬멧에 담긴 인물 중 일부는 나의 친구였다”며, 청소년 역도 선수 알리나 페레구도바, 복서 파블로 이셴코, 아이스하키 선수 올렉시 로그이노우 등 전쟁으로 숨진 우크라이나 선수들이 포함돼 있다고 설명했다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 헬멧을 준비한 헤라스케비치가 “우리 투쟁의 대가를 세계에 알렸다”며 찬사를 보냈다. 젤렌스키 대통령은 텔레그램을 통해 “이 진실은 불편하거나 부적절하거나 스포츠 행사에서의 정치적인 행위로 불릴 수 없다”면서 “우크라이나는 평화와 생명을 위하는 올림픽 운동의 역사적 사명에 충실하다. 러시아는 그 반대”라고 말했다.

26세인 헤라스케비치는 이번 대회 개회식에서 우크라이나 선수단 기수를 맡았다. 그는 우크라이나 최초 올림픽 스켈레톤 선수다. 그는 2022 베이징 동계올림픽에서도 ‘우크라이나에 전쟁을 멈춰라(No War in Ukraine)’라는 문구가 적힌 피켓을 들어 주목을 받은 바 있다.

올림픽 헌장 제50조 2항은 올림픽 경기장과 관련 공간에서 정치적, 종교적, 인종적 시위를 금지하고 있다. 국제올림픽위원회(IOC)는 헤라스케비치의 헬멧이 이 규정을 위반한다고 판단하고 경기 사용 불가를 통보했다.

한편 러시아가 2022년 우크라이나를 전면 침공한 이후 러시아와 벨라루스 선수들은 국제 스포츠 무대에서 대부분 배제됐으나, 최근 들어 제한적 복귀가 허용되고 있다. IOC는 밀라노-코르티나 대회에서 러시아 국적 선수 13명이 ‘개인 중립 선수(AIN)’ 자격으로 출전하는 것을 승인했다.