눈 덮인 산악·순백 슬로프는 옛말…기후변화가 흔드는 동계올림픽의 미래

눈 덮인 산악 풍경과 순백의 슬로프, 얼어붙은 봉우리는 동계올림픽을 상징하는 핵심 이미지다. BBC는 10일 “그러나 이 전통적인 무대가 기후변화 앞에서 빠르게 흔들리고 있다. 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽은 그 현실을 가장 또렷하게 보여주는 사례”라며 심도높은 분석 기사를 전했다.

이번 동계 올림픽은 25번째 대회로, 1956년 코르티나담페초 이후 70년 만에 다시 알프스에서 열리는 올림픽이다. 당시에는 모든 경기가 야외에서 진행됐고, 인공 눈은 존재하지 않았으며, 기후위기는 상상조차 되지 않았다. BBC는 “70년이 흐른 지금, 기후변화는 동계올림픽의 존립 자체를 위협하는 실질적인 문제로 떠올랐다”며 “눈이 사라지는 산, 늘어나는 인공 눈 등 지구 평균기온 상승은 곧바로 눈 부족으로 이어지고 있다”고 전했다. 겨울 스포츠 대회는 해마다 눈 부족으로 취소되거나 일정이 축소되고, 스키 리조트는 녹색 슬로프와 빗속에서 개장을 강행하는 상황에 내몰리고 있다. 그 결과 알프스 전역에서는 과거 자연설로 덮였던 산에 대규모 인공 눈이 살포되고 있다.

국제올림픽위원회 국제올림픽위원회(IOC)는 이러한 변화가 동계올림픽의 개최 방식과 경기 환경, 시청 경험까지 근본적으로 바꿀 수 있다는 점을 공식적으로 인정하고 있다. 파리기후협약의 목표가 달성되지 못할 경우, 동계올림픽을 개최할 수 있는 도시는 극히 제한될 수 있다는 연구 결과도 제시됐다.

문제는 인공 눈 역시 ‘해결책’이 아니라는 점이다. 인공 눈 생산에는 막대한 물과 에너지가 필요하며, 이는 또 다른 환경 부담을 초래한다. 밀라노-코르티나담페초 조직위원회는 이번 대회를 위해 240만㎥의 인공 눈을 생산할 계획이며, 이에 필요한 물의 양만 94만8000㎥에 달한다. 이는 올림픽 규격 수영장 약 379개를 채울 수 있는 규모다.

영국의 전 알파인스키 선수이자 올림픽 4회 출전자 체미 알콧은 “100년 뒤에는 동계올림픽이 존재하지 않을 수도 있다”며 “20년 뒤에도 유지될지 확신할 수 없다”고 말했다. 그는 10살 때 프랑스 샤모니 상공의 빙하 코스 ‘발레 블랑슈’를 처음 스키로 내려왔던 기억을 회상하며, 25년 뒤 다시 찾았을 때 빙하의 체적이 100m 이상 사라졌다는 사실에 충격을 받았다고 회고했다.

세계기상기구(WMO)에 따르면 2024년 한 해 동안 그린란드와 남극을 제외한 전 세계 빙하는 4500억 톤의 얼음을 잃었다. 알프스 지역의 경우, 현재 추세가 유지되면 세기 말까지 빙하의 90~95%가 사라질 것이라는 전망이 나온다.

유락(Eurac) 연구소의 분석에 따르면 지난 100년간 알프스 지역의 신설 적설량은 34% 감소했으며, 1980년 이후 그 속도는 더욱 빨라졌다. 실제로 2023~24시즌에는 눈 부족으로 인해 월드컵 대회 26개가 취소됐다.

엘리트 선수들 역시 훈련 환경을 바꾸고 있다. 영국 스노보더 샬럿 뱅크스는 “유럽 빙하가 버티지 못하고 있다”며 남반구(아르헨티나 등)에서 훈련 캠프를 운영하고 있다고 밝혔다. 또 다른 영국 선수 케이티 오머로드는 “자연설 위에서 스노보드를 탈 수 없는 미래가 올까 봐 두렵다”고 말했다.

기후변화의 충격은 엘리트 스포츠에만 국한되지 않는다. 프랑스에서는 눈 부족으로 인해 1951년 이후 186개 스키 리조트가 문을 닫았고, 이 중 절반가량은 적설량 부족이 직접적인 원인이었다. 현재 프랑스 산악 지역에는 3000개 이상의 폐쇄된 리프트와 시설물이 방치돼 있다. 유럽 스키 산업은 연간 약 300억 달러(약 44조원) 규모의 시장을 형성하고 있으며, 프랑스에서만 약 12만 명이 스키 리조트에 종사한다. 눈 부족은 곧 지역 공동체의 생존 문제로 직결된다.

IOC는 이러한 위기를 반영해 개최지 선정 기준을 수정하고 있다. 2030년 프랑스 알프스, 2034년 미국 솔트레이크시티 개최를 조기에 확정한 것도 ‘기후 신뢰성’을 우선 고려한 결정이다. 현재 IOC는 스위스와 2038년 대회 개최를 논의 중이다.

캐나다 워털루대의 다니엘 스콧 교수 연구에 따르면, 과거와 잠재적 개최지를 포함한 93곳 중 2080년까지 ‘기후적으로 신뢰 가능한’ 도시는 45~55곳에 불과하다. 파리협약 목표를 달성하지 못할 경우 그 수는 30곳 안팎으로 줄어든다.

전문가들은 동계올림픽의 미래를 위해 다양한 대안을 제시한다. △기후 안정 지역 간 순환 개최 △경기 일정의 조정 △경기 시간대 변경 △재생에너지 기반 인공 눈 생산 △눈 저장 농장(snow farm) 활용 등이 대표적이다. BBC는 “그러나 인공 구조물이나 실내 개최에 대해서는 회의적인 시각이 우세하다”고 전했다. 알콧도 “동계올림픽을 실내에서 치르는 것은 올림픽의 본질을 훼손하는 일”이라고 단언했다. BBC는 “눈이 사라지는 산, 줄어드는 개최지, 커지는 환경 부담. 동계올림픽은 지금, 단순한 스포츠 이벤트가 아니라 기후위기가 스포츠와 문명에 던지는 질문 그 자체가 되고 있다”며 “‘눈 위의 축제’가 계속되기 위해 필요한 것은 기술이 아니라, 기후위기에 대한 전 지구적 선택일지도 모른다”고 지적했다.