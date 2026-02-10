‘관세 정책 주도’ 러트닉 미 상무장관, 엡스타인 의혹 거짓 해명 논란에 사임 압박

미국 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책을 주도하는 핵심 인사인 하워드 러트닉 미 상무장관이 억만장자 성범죄자 고 제프리 엡스타인과 알려진 것보다 관계가 깊었던 것으로 드러나면서 사임 압박을 받고 있다. 민주당은 물론 여당인 공화당 일각에서까지 사퇴 요구가 잇따르면서 트럼프 대통령의 정치적 부담도 커지고 있다는 이야기가 나온다.

9일(현지시간) 미 정치전문매체 폴리티코는 최근 법무부가 공개한 ‘엡스타인 파일’을 보면 러트닉 장관이 과거 밝혔던 것보다 그와 엡스타인 관계가 더 긴밀했던 것으로 여겨진다고 보도했다.

앞서 뉴욕타임스(NYT)가 법무부 문건을 토대로 보도한 바에 따르면 러트닉 장관과 엡스타인은 맨해튼의 부촌인 어퍼이스트 사이드에서 이웃으로 지내며 최소 13년간 정기적으로 교류해온 것으로 나타났다.

앞서 러트닉 장관은 지난해 팟캐스트 인터뷰에서 ‘엡스타인과 2005년 만난 뒤 혐오감을 느껴 이후로 단 한 번도 만난 적이 없다’고 밝힌 바 있다. 하지만 두 사람은 동일한 비상장 기업에 공동 투자했고 지역 및 자선 관련 사안으로 교류했으며, 뉴욕과 카리브해에서 사교 활동도 함께한 것으로 파악된다. 엡스타인 문건 250여건에 러트닉 장관의 이름이 등장한다고 NYT는 전했다.

민주당은 러트닉 장관이 엡스타인과의 관계에 대해 거짓말을 했다면서 공세 수위를 높이고 있다. 애덤 시프 민주당 상원의원(캘리포니아)은 이날 성명에서 “러트닉이 유죄 판결을 받은 미성년자 대상 성범죄자와의 사업 거래에 대해 거짓말을 한 것은 그의 판단력과 윤리성에 심각한 의문을 제기한다”며 “러트닉은 상무장관으로 있을 자격이 없으며 즉시 사임해야 한다”고 촉구했다.

공화당 내에서도 러트닉 장관이 사퇴해야 트럼프 대통령의 부담을 덜어줄 수 있다는 목소리가 나왔다. 토마스 매시 하원의원(켄터키)는 전날 CNN방송에서 러트닉 장관과 관련해 “솔직히 말해 트럼프 대통령의 부담을 덜어주기 위해 사퇴하는 것이 낫다”고 말했다. 다만 폴리티코는 러트닉 장관의 소환이나 해임이 당장 실현될 것으로 보이지는 않는다고 전망했다.