경산 송유관공사 유류탱크서 폭발 동반 화재···“불 잦아든 상태”

현재까지 인명피해 없어

10일 오전 7시47분쯤 경북 경산시 하양읍 대한송유관공사 영남지사 옥외탱크 저장소에서 폭발을 동반한 화재가 발생했다.

불길은 유류 저장소 덮개 위에서 시작됐다가 잦아들어 현재는 연기만 나는 상황이라고 경찰은 밝혔다. 현재까지 확인된 인명피해는 없는 것으로 알려졌다.

경산시 관계자는 “현재 위험한 상황 아니고 인명피해는 없는 것으로 파악됐다”고 말했다.