다카이치, 이 대통령 축하에 "'셔틀외교' 통한 한국 방문 기대"

경향신문

본문 요약

일본 중의원 총선거에서 대승을 거둔 다카이치 사나에 총리가 이재명 대통령의 축하 메시지에 화답했다.

다카이치 총리는 이어 "앞으로도 대통령님과 저의 리더십 아래 일한 관계를 미래지향적이고 안정적으로 발전시켜 나가길 바란다"면서 "다음 '셔틀 외교'를 통해 한국을 방문할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

앞서 이 대통령은 같은날 엑스에 올린 글에서 다카이치 총리를 향해 "선거 승리를 진심으로 축하드린다"며 "머지않은 시일 내 다음 셔틀외교를 통해 총리님을 한국에서 맞이하길 기대한다"고 밝혔다.

입력 2026.02.10 08:53

  • 조문희 기자

다카이치 사나에 일본 총리가 9일 자신의 엑스에 게시한 이재명 대통령 상대 감사 메시지. 엑스 갈무리

일본 중의원(하원) 총선거에서 대승을 거둔 다카이치 사나에 총리가 이재명 대통령의 축하 메시지에 화답했다.

다카이치 총리는 9일 자신의 엑스에 일본어와 한국어로 올린 글에서 “이재명 대통령님, 따뜻한 축하 말씀에 진심으로 감사드린다”고 밝혔다.

다카이치 총리는 “일본과 한국은 서로 국제사회의 여러 과제에 파트너로서 협력해야 할 중요한 이웃 나라이며 지난달 이재명 대통령님께서 나라현을 방문하셨을 때도 확인한 바와 같이 우리는 일한 관계의 전략적 중요성에 대해 인식을 공유하고 있다”고 적었다.

다카이치 총리는 이어 “앞으로도 대통령님과 저의 리더십 아래 일한 관계를 미래지향적이고 안정적으로 발전시켜 나가길 바란다”면서 “다음 ‘셔틀 외교’를 통해 한국을 방문할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

앞서 이 대통령은 같은날 엑스에 올린 글에서 다카이치 총리를 향해 “선거 승리를 진심으로 축하드린다”며 “머지않은 시일 내 다음 셔틀외교를 통해 총리님을 한국에서 맞이하길 기대한다”고 밝혔다.

다카이치 총리는 총선 축하 메시지를 보내준 다른 각국 정상을 상대로도 엑스에 잇따라 감사 메시지를 올렸다.

다카이치 총리가 이끄는 집권 자민당은 지난 8일 치러진 총선에서 전체 중의원 의석 465석 가운데 개헌 발의선인 3분의 2(310석)를 넘는 316석을 차지하며 압승을 거뒀다.

