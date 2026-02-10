세종테크밸리로 오면 임차료 등 최대 4500만원 지원···참여 기업 모집

세종테크밸리로 이전하는 첨단기업에 최대 4500만원의 임차료와 공사비가 지원된다.

세종시와 세종테크노파크는 ‘2026년 세종테크밸리 첨단기업 유치 임차료 지원사업’ 참여 기업을 모집한다고 10일 밝혔다.

이번 사업은 첨단기업의 안정적인 이전을 지원하고 세종테크밸리 활성화를 위해 마련됐다. 지난해에는 정보보호와 미래 이동수단 등 차세대 산업 분야의 유망 기업 8곳을 유치한 바 있다.

올해 지원 대상은 시 미래전략산업 5+1(정보보호·미래모빌리티·디지털콘텐츠·디지털헬스케어·방송영상미디어·양자) 분야에 해당하면서 세종 외 지역에서 세종테크밸리로 이전하는 중소기업 본사·공장·연구소다.

선정 기업에는 연 2000만원씩 2년간 총 4000만원의 임차료가 지원되며 사무실 조성을 위한 내부 공사비는 최초 1회에 한해 최대 500만원까지 지급된다.

이와 별도로 임대기업으로부터 2년 계약 기준 총 6개월의 임대료 무상 혜택(렌트프리)도 제공된다. 올해부터는 임대기업이 4년간 임대료를 인상하지 않는 조건도 새롭게 추가됐다.

다만 임차료 지원과 임대료 무상 혜택을 받기 위해서는 입주의무기간 2년을 포함해 총 4년의 임대차 계약을 체결해야 한다.

참여를 희망하는 기업은 세종테크노파크 이메일(smes@sjtp.or.kr)로 신청하면 된다. 지원기업은 세종테크노파크 누리집(sjtp.or.kr)에 게시된 임대기업 명단을 통해 사전 협의를 거쳐 입주 가능 여부와 임대 조건을 확인할 수 있다.

시는 세종테크노파크 임차료 지원기업 선정위원회를 통해 업종과 기술성, 성장 가능성, 고용 창출 계획 등을 종합적으로 심의·평가해 지원 기업을 최종 선정할 계획이다.

자세한 사항은 세종시 투자유치단(044-300-3962)이나 세종테크노파크 기업성장지원팀(044-850-2147)으로 문의하면 된다.