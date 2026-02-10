“요보호아동 맞이하는 부모에 300만~500만원 지급”···보령시, 가정위탁에 ‘축하금’ 쏜다

가정위탁 결정 시 최초 1회 지급 조례 근거한 전국 첫 사례

충남 보령시는 요보호아동의 가정위탁 보호가 결정될 경우, 해당 아동을 맞이하는 위탁부모에게 축하금을 지급한다고 10일 밝혔다.

이번 제도는 ‘보령시 보호 대상 아동 및 자립준비청년 지원 조례’를 근거로 시행되는 전국 최초 사례다. 지자체별로 아동보호 관련 조례는 존재해 왔지만, 가정위탁을 시작하는 가정에 별도의 ‘축하금’을 지급하는 것은 보령시가 처음이다.

위탁가정에는 최초 1회에 한해 일반 아동은 300만원, 장애 아동은 500만원의 축하금이 지급된다. 해당 금액은 아동이 위탁가정에 배치된 이후 초기 양육 환경 조성과 경제적 부담 완화를 위해 지원되는 일시금이다. 시는 이를 통해 가정위탁 보호의 진입 장벽을 낮추고 참여를 확대한다는 계획이다.

보령시는 이번 시책을 통해 아동보호 정책의 중심을 기존 ‘시설 보호’에서 ‘가정형 보호’로 전환하겠다는 방침이다. 보호가 필요한 아동이 원가정과 유사한 환경에서 정서적 안정을 찾으며 성장할 수 있도록 가정위탁 매칭을 우선적으로 검토하기로 했다.

이와 함께 복지 사각지대에 놓인 취약 아동 가구를 선제적으로 발굴하고 위탁가정이 겪을 수 있는 애로사항을 해소하기 위해 서비스 연계와 사후 관리 체계도 강화할 예정이다.

보령시는 앞으로도 조례를 기반으로 보호아동의 권익 증진과 자립준비청년 단계까지 이어지는 지원 정책을 추진해 ‘포용적 아동 안심 도시’로서의 정책 기조를 이어갈 계획이다.

김현주 보령시 가족지원과장은 “전국 최초로 시행되는 이번 축하금 지급이 가정위탁 보호에 대한 사회적 관심을 높이는 계기가 되길 기대한다”며 “더 많은 가정이 아이들의 울타리가 될 수 있도록 실질적인 지원을 확대해 나가겠다”고 말했다.