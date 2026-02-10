이 대통령, 유승은 ‘올림픽 동메달’ 축하…“국민 모두에게 경이로움과 큰 감동”

이재명 대통령은 10일 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 획득한 유승은(18·성복고)에게 “뜨거운 축하를 전한다”며 “국민 모두에게 경이로움과 큰 감동을 안겨주었다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 페이스북에 “대한민국 국가대표 선수단의 두 번째 메달, 또다시 설상 종목에서 탄생했다”며 이같이 적었다.

이 대통령은 “불과 열여덟의 나이로 첫 도전에 나선 올림픽 무대에서 거둔 동메달은 대한민국 스노보드 역사에 새로운 이정표를 세웠다”며 “스노보드 빅에어와 같이 위험 부담이 큰 종목에서 유승은 선수가 보여준 담대한 도전 정신과 흔들림 없는 집중력은 국민 모두에게 경이로움과 큰 감동을 안겨줬다. 참으로 자랑스럽다”고 밝혔다.

이 대통령은 “지난 1년간 연이은 부상으로 쉽지 않은 시간을 보내셨다고 들었다”며 “다시 눈 위로 돌아오기 위해 재활에 매진하며 긴 회복의 시간을 견뎌낸 끝에 이뤄낸 오늘의 성과이기에 더욱 뜻깊다”고 적었다.

이 대통령은 “앞으로 더 높이 도약하며 대한민국 스포츠의 새 역사를 써 내려가 주시길 기대한다”며 “유승은 선수가 걸어갈 모든 여정을 힘껏 응원하겠다”고 밝혔다.