인천시, 설 연휴 독거노인 돌봄공백 최소화···‘전화·방문’ 안부 확인

경향신문

인천시가 설 명절 연휴 독거노인들의 안전관리를 강화한다.

인천시는 10개 군·구와 33개 수행기관과 협력해 돌봄이 필요한 독거노인 등 2만 2000여명을 대상으로 안전 점검과 안부 확인을 할 계획이다.

설 연휴에 앞서 안심폰과 응급안전안심장비 등 모니터링 장비를 점검하고, 명절 전·후로는 전화 또는 방문을 통해 안전 상태를 확인할 방침이다.

인천시, 설 연휴 독거노인 돌봄공백 최소화···‘전화·방문’ 안부 확인

입력 2026.02.10 09:44

  • 박준철 기자

인천시청 전경. 인천시

인천시가 설 명절 연휴 독거노인들의 안전관리를 강화한다.

인천시는 14일부터 18일까지 독거노인 등 돌봄이 필요한 어르신을 위해 노인맞춤돌봄서비스와 응급안전안심서비스의 안전관리 체계를 강화한다고 10일 밝혔다. 이는 설 연휴 기간 중 발생할 수 있는 응급상황에 신속하게 대응하기 위한 것이다.

인천시는 10개 군·구와 33개 수행기관과 협력해 돌봄이 필요한 독거노인 등 2만 2000여명을 대상으로 안전 점검과 안부 확인을 할 계획이다.

설 연휴에 앞서 안심폰과 응급안전안심장비 등 모니터링 장비를 점검하고, 명절 전·후로는 전화 또는 방문을 통해 안전 상태를 확인할 방침이다. 이와 함께 연휴 기간에도 최소 1회 이상 전화와 방문 또는 인공지능(AI) 전화를 활용한 안부 확인을 하는 등 돌봄공백을 최소화할 예정이다.

유준호 인천시 외로움돌봄국장은 “설 연휴 돌봄이 필요한 어르신들이 안전하고 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 안전관리에 최선을 다하겠다”며 “주변에 도움이 필요한 어르신이 있으면 읍·면·동을 통해 노인맞춤돌봄서비스로 연계될 수 있도록 적극적인 관심과 협조를 당부드린다”고 말했다.

