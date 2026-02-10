부산시 ‘지역상품 우선 구매 업무협약’··· 민·관 140여개 기관 참여

부산시는 10일 오전 해운대구 벡스코 컨벤션홀에서 ‘지역상품 우선 구매 업무협약식’을 연다고 밝혔다. 부산시에 따르면 이번 행사는 지난달 27일 발표한 ‘2026 지역상품 구매 확대 추진계획’의 실행력 확보를 위한 후속 조치로 마련됐다.

이날 행사에는 부산지방조달청 등 정부 기관과 부산소재 공공기관, 16개 구·군, 대학, 금융기관, 지역 경제단체 등 총 140여 개 기관이 참여한다.

부산시는 기술력 있는 지역 제품이 그 가치를 제대로 인정받지 못하는 구조적 한계를 극복한다는 목표를 세웠다. 이를 위해 공공부문이 마중물 역할을 수행하고, 민간이 이를 잇는 선순환 구조를 마련한다는 것이다.

참여 기관은 지역상품 구매 확대를 위한 내부 가이드라인을 마련하고, 지역기업 거래 비중 확대, 구매 정보의 투명한 공유, 민·관 거버넌스 강화 등을 추진할 예정이다. 또 수의계약 시 지역업체를 우선한다는 원칙을 세우고, 지역 제한 경쟁입찰 사업 100% 지역업체 선정, 건설 하도급률을 기존 56.7%에서 70% 이상으로 상향해 지역 인재 고용 기반을 강화하기로 했다.

부산시는 이번 협약을 계기로 올해 지역상품 구매 비율을 70% 이상으로 높인다는 계획이다. 협약이 일회성에 그치지 않도록 매월 구매 실적을 점검하고, 우수 사례 발굴과 인센티브 제공도 지속적으로 운영한다.

박형준 부산시장은 “지역 상품 구매는 단순한 소비가 아니라 내 이웃의 일자리를 만들고, 우리 아이들의 미래를 지키는 가장 확실한 경제 정책”이라고 말했다.