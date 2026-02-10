창간 80주년 경향신문

‘술 익는 90년의 시간’ 예산 신암양조장, 충남 문화유산으로 등록

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

충남도는 예산군 신암면에 위치한 예산 신암양조장을 충남도 등록문화유산으로 등록·고시했다고 10일 밝혔다.

도는 이번 등록을 계기로 예산 신암양조장에 대한 체계적인 보존·관리를 추진하는 한편, 도내 근대 산업 유산으로서의 가치를 확산하고 지역 문화자원으로의 활용 가능성도 모색할 방침이다.

조일교 도 문화체육관광국장은 "예산 신암양조장은 충남 근대 양조문화의 흐름을 보여주는 중요한 산업 유산"이라며 "도 차원의 보존·관리와 활용을 통해 지역 역사·문화 자산으로서의 위상을 높여 나가겠다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘술 익는 90년의 시간’ 예산 신암양조장, 충남 문화유산으로 등록

입력 2026.02.10 10:21

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

1930년대 건립 근대 양조시설

충남도 등록문화유산 8번째

예산 신암양조장. 충남도 제공

예산 신암양조장. 충남도 제공

충남도는 예산군 신암면에 위치한 예산 신암양조장을 충남도 등록문화유산으로 등록·고시했다고 10일 밝혔다.

이번 등록은 도내 여덟 번째 등록문화유산으로, 근대 양조산업과 지역 생활사의 흐름을 보여주는 산업 유산이라는 점에서 의미가 크다.

예산 신암양조장은 1930년대 건립된 이후 일제강점기를 거쳐 현재까지 운영이 이어지고 있는 근대 양조시설이다. 한일 절충식 목구조 건축양식을 갖추고 있으며 지역사적으로 중요한 장소라는 점에서 높은 역사적 가치를 인정받았다.

또 전통적인 양조 기술과 생산 공간이 비교적 온전하게 유지돼 근대 주류 산업과 생활 문화를 함께 보여주는 문화사적 가치도 높다는 평가를 받았다.

이번 등록은 2021년 도 등록문화유산 등록 지원사업을 시작으로, 2023년 예산군의 등록 신청, 2024년 충남도 문화유산위원회의 현지 조사와 사전 검토, 도내 양조장 기초조사, 지난달 최종 심의를 거쳐 결정됐다.

도는 이번 등록을 계기로 예산 신암양조장에 대한 체계적인 보존·관리를 추진하는 한편, 도내 근대 산업 유산으로서의 가치를 확산하고 지역 문화자원으로의 활용 가능성도 모색할 방침이다.

조일교 도 문화체육관광국장은 “예산 신암양조장은 충남 근대 양조문화의 흐름을 보여주는 중요한 산업 유산”이라며 “도 차원의 보존·관리와 활용을 통해 지역 역사·문화 자산으로서의 위상을 높여 나가겠다”고 말했다.

한편 충남도는 이번 등록문화유산을 포함해 금산 배천조씨 종택 등 도내 총 8개의 근현대 등록문화유산을 보존·관리하고 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글