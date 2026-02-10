창간 80주년 경향신문

[속보]이 대통령 “현 입법 속도론 국제사회 변화 대처 어려워”···국회에 신속 처리 요청

경향신문

본문 요약

이재명 대통령은 10일 "현재와 같은 입법 속도로는 국제사회의 변화에 능동적으로 대처하기가 매우 어렵다"면서 "외국과의 통상협상 뒷받침, 행정 규제 혁신 대전환을 위한 동력 마련 등의 목표를 이루기 위해서는 대한민국 경쟁력 강화를 위한 각종 입법이 참으로 절실하다"고 말했다.

이 대통령은 "국제 질서의 변화, 인공지능 같은 기술 진화 속도가 우리의 예측을 훨씬 넘어서고 있는 상황"이라며 "우리가 아무리 열심히 달려도 다른 나라보다 더 빨리 달리지 않으면 바로 경쟁에서 뒤처지는 그런 엄중한 현실"이라고 말했다.

이 대통령은 국회에 입법 속도 제고를 요청하면서 "여야를 떠나서 주권자 국민을 대리하는 공복으로서 하나 된 힘을 발휘하는 국익 우선 정치를 부탁드린다"며 "특히 대외적 관계에서는 더욱 그렇다"고 말했다.

[속보]이 대통령 “현 입법 속도론 국제사회 변화 대처 어려워”···국회에 신속 처리 요청

입력 2026.02.10 10:22

수정 2026.02.10 11:06

이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 제5회 국무회의에서 모두발언을 하고 있다. 김창길 기자

이재명 대통령은 10일 “현재와 같은 입법 속도로는 국제사회의 변화에 능동적으로 대처하기가 매우 어렵다”면서 “외국과의 통상협상 뒷받침, 행정 규제 혁신 대전환을 위한 동력 마련 등의 목표를 이루기 위해서는 대한민국 경쟁력 강화를 위한 각종 입법이 참으로 절실하다”고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 “웬만하면 국회에 이제 이런 얘기 안 드리려고 했는데 말씀을 드려야 될 것 같다. 지금 대한민국이 처한 상황은 과거의 평상시와 좀 다르다”면서 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “국제 질서의 변화, 인공지능 같은 기술 진화 속도가 우리의 예측을 훨씬 넘어서고 있는 상황”이라며 “우리가 아무리 열심히 달려도 다른 나라보다 더 빨리 달리지 않으면 바로 경쟁에서 뒤처지는 그런 엄중한 현실”이라고 말했다.

이 대통령은 국회에 입법 속도 제고를 요청하면서 “여야를 떠나서 주권자 국민을 대리하는 공복으로서 하나 된 힘을 발휘하는 국익 우선 정치를 부탁드린다”며 “특히 대외적 관계에서는 더욱 그렇다”고 말했다.

이 대통령은 “정부도 시급한 입법을 위해서 국회에 더 적극적으로 설득하고 부탁드린다”면서 “전에 노동부 장관께도 말씀드렸던 것처럼 지금 사람들이 죽어가고 있는데 (다른 부처들도) 현장에서 가서 빌더라도 법을 좀 신속하게 할 수 있도록 해주기 바란다”고 했다.

댓글