본문 요약

오세훈 서울시장이 "용산 국제업무지구에 주택 1만 가구를 넣을 경우 국제업무지구로서의 원래 사업목표와 멀어질 것"이라고 말했다.

오 시장은 10일 서울시청 대회의실에서 신년간담회를 열고 "처음 국토교통부와 협의를 거쳐 합의에 이른 용산국제업무지구 내 주택 공급량이 6000가구였다"면서 "이렇게 될 줄 알았으면 처음에 너무 쉽게 타협점을 제시했던 게 아닌가 후회도 좀 된다"고 말했다.

만약 정부 발표대로 용산국제업무지구 내에 1만 가구를 공급할 경우 업무지구와 주거 지역의 비율이 7대3에서 5대5가 될 수 있어 사업 추진 당시 제시한 본래의 기능을 상실할 수 있다는 얘기다.

[속보]오세훈 "용산국제업무지구 1만가구 공급, 사업 원래 목표와 멀어져"

입력 2026.02.10 10:26

오세훈 서울시장이 10일 서울시청에서 열린 출입기자단 신년간담회에서 질문을 받고 있다. 연합뉴스

오세훈 서울시장이 10일 서울시청에서 열린 출입기자단 신년간담회에서 질문을 받고 있다. 연합뉴스

오세훈 서울시장이 “용산 국제업무지구에 주택 1만 가구를 넣을 경우 국제업무지구로서의 원래 사업목표와 멀어질 것”이라고 말했다.

오 시장은 10일 서울시청 대회의실에서 신년 기자 간담회를 열고 “처음 국토교통부와 협의를 거쳐 합의에 이른 용산국제업무지구 내 주택 공급량이 6000가구였다"면서 "이렇게 (1만 가구 공급) 될 줄 알았으면 처음에 너무 쉽게 타협점을 제시했던 게 아닌가 후회도 좀 된다"고 말했다.

만약 정부 발표대로 용산국제업무지구 내에 1만 가구를 공급할 경우 업무지구와 주거 지역의 비율이 7대3에서 5대5가 될 수 있어 사업 추진 당시 제시한 본래의 기능을 상실할 수 있다는 얘기다.

오 시장은 "그렇게 되면 당초 정부와 협의했던 국제업무지구로서 글로벌 기업의 아시아 본사를 유치하거나 빅테크 기업에 아시아 지역 법인을 유치하는 등의 사업 목표 달성은 점점 멀어질 것"이라고 우려했다.

오 시장은 또 1만 가구가 공급될 경우 기존 공급계획보다 약 2년 이상 늦어질 뿐만 아니라 초등학교 부지 마련에도 어려움을 겪을 것이라고 지적했다.

그는 “서울시가 국토부와 8000가구로 타협점을 모색했던 건 그 정도면 서울시가 감당하며 예정된 대로 진행할 수 있겠구나 한 것인데 무슨 연유인지 굳이 2000가구를 고집스럽게 보태 발표를 했고, 이로 인해 공급 시기가 2년 더 연장된다는 것은 분명한 사실”이라고 말했다.

또 “국토부는 현재 학교 추가 설립을 위한 최적지를 찾지 못하고 있다. 용산국제업무지구 내에 학교 용지를 찾지 못하면 부근에서 찾겠다는 해법을 낸 모양인데 찾아냈다는 3곳 역시 다 실현 가능성이 높지 않다”고 지적했다.

