동남아서 마약 밀반입해 제조·유통한 일당 일당 무더기 검거···56만명 투약분

동남아시아에서 마약을 들여오거나 들여온 마약을 국내에 유통한 이들이 무더기로 경찰에 체포됐다.

경기남부경찰청 광역수사단 마약범죄수사대는 특정범죄 가중처벌법상 향정 등 혐의로 마약 사범 122명을 입건해 이 중 47명을 구속 상태로 검찰에 넘겼다고 10일 밝혔다. 체포된 이들은 마약 밀반입책 5명, 제조책 4명, 유통 및 판매책 58명, 매수·투약자 55명 등이다.

밀반입책 A씨(40대)는 지난해 5월 합성 대마 5㎏ 상당을 국제우편을 통해 국내로 밀반입한 혐의다. B씨(20대) 등 4명은 지난해 5월부터 9월까지 마약 판매책의 지시에 따라 직접 필리핀, 태국 등지로 출국해 필로폰 3㎏, 케타민 1.5㎏, 엑스터시(MDMA) 2008정, 액상 대마 4.5㎏ 등을 인천공항으로 밀반입한 혐의를 받는다.

이들이 밀반입한 마약을 넘겨받아 증량하거나 제조한 이들도 적발됐다. C씨(20대)는 지난해 3월 서울에 위치한 고시텔에서 액상 대마에 시액을 섞어 증량한 것으로 조사됐다. 친구 사이인 20대 2명이 지난해 7월부터 9월까지 경기 지역의 한 대학가 빌라에서 마약을 제조하다 적발된 사례도 있다.

유통 및 판매책으로 입건된 58명은 이러한 과정을 거쳐 밀반입되거나 제조·재배한 마약류를 비대면 방식으로 전달받아 전국에 ‘던지기’ 수법으로 유통했다.

유통 및 판매책의 연령대는 대부분 20대부터 40대 초반이었다. 20대는 사이버 도박 등으로 인한 채무, 30~40대는 사업 실패 신용 대출 등에 따른 채무를 변제하기 위해 SNS 등을 통해 ‘고액 아르바이트’를 검색하다가 가담하는 경우가 상당수였다고 경찰은 밝혔다.

경찰이 수사 과정에서 서울 및 수도권 공원, 야산 등지에 은닉한 시가 376억원 상당의 마약류를 압수했다. 이는 56만명이 동시에 투약할 수 있는 분량이다.

또 불법 수익금 약 4억5000만원을 기소 전 추징 보전 조처했으며, 현금 1억3000만원가량을 압수했다.

경찰 관계자는 “이번에 적발된 인원이 모두 같은 일당은 아니며 서로 다른 상선 등의 지시를 받으면서 범행한 것으로 보인다”며 “다만 점조직으로 움직이며 소통하는 마약사범들의 특성을 토대로 수사망을 넓혔다”고 말했다.