태양광 설치하고 수익내자···경기도, 올해 햇빛소득마을 200곳 모집

경기도가 이재명 정부의 햇빛소득마을 확대 기조에 발맞춰 올해 200개 마을 참여자를 모집한다.

경기도는 오는 2030년까지 경기도에 총 2000개 햇빛소득마을을 조성한다는 장기 목표를 세우고 올해 200개 마을을 모집한다고 10일 밝혔다.

햇빛소득마을 사업은 태양광 발전을 통해 얻은 수익을 주민에게 ‘햇빛소득’이나 ‘마을기금’ 또는 ‘전기료 절감’ 형태로 환원하는 것이다. 경기도는 중앙정부 정책의 성공적 안착을 돕기 위해 올해 128억원의 도비를 투입한다.

지원 대상은 도시가스 미공급 지역 등 에너지 취약 마을과 아파트 단지다. 마을형은 설치비의 70%(도 30%, 시군 40%)를 지원한다. 아파트는 옥상 태양광 설치비의 60%(도·시군 각 30%)를 지원해 주민 부담을 낮춘다.

마을 단위 태양광 사업은 주민합의, 인허가, 부지발굴 등 복잡한 사전 절차로 인해 실제 추진까지 보통 1년 이상의 시간이 소요되는 경우가 많다. 경기도는 현장의 병목 현상을 해결하기 위해 경기환경에너지진흥원을 통한 ‘원스톱 지원 체계’를 가동하기로 했다.

실제 사례를 보면 포천 마치미 마을은 가구당 출자를 통해 발전소를 건립하고 월평균 20만 원 이상의 햇빛소득을 받고 있다. 지난해 시범사업으로 옥상 태양광 120kW를 설치한 수원과 평택의 아파트는 연간 약 3000만원의 공용전기요금 절감 효과를 낼 것으로 보인다.

도는 지난달 15일 사전설명회를 열어 시군 의견을 우선 수렴한 뒤, 26일 200명 이상의 시군 관계자와 사업자들이 참여한 가운데 본 설명회를 진행했다. 참여를 희망하는 마을과 단지는 시군을 통해 사업계획서와 증빙서류를 3월 20일까지 경기환경에너지진흥원으로 제출하면 된다.

차성수 경기도 기후환경에너지국장은 “햇빛소득마을의 성공모델을 경기도가 앞장서서 조기 확산하겠다”며 “경기도형 햇빛소득마을인 ‘경기 RE100 소득마을’ 사업에 시군과 경기도민의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.