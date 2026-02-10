‘국힘 소장파’ 대안과 미래 “징계 논의 일체 중단해야…의원총회 소집”

국민의힘 소장파 의원 모임인 ‘대안과 미래’가 10일 장동혁 지도부를 향해 당내에서 진행 중인 징계 절차 중단을 촉구했다. 6·3 지방선거에서 인구 50만명 이상 지역의 기초자치단체장 후보를 중앙당이 공천할 수 있도록 한 당헌·당규 개정에 대해서도 우려를 표하며 의원총회 소집을 요구했다.

대안과 미래 소속인 이성권 의원은 이날 국회에서 정례 모임을 한 뒤 기자들과 만나 “당내에서 진행되고 있는 일체 징계 논의를 중단하고 정국을 끝낼 필요가 있다”며 “덧셈의 정치를 하지 못할 망정 뺄셈 정치가 지속되고 당내 갈등과 배제의 정치가 횡행하는 것은 지방선거 승리에 전혀 도움이 되지 못한다”고 말했다.

이 의원은 “지도부가 윤리위원회에서 진행되는 부분에 대해 철회 내지 중단될 수 있도록 정치적으로 지도력을 발휘해야 한다”며 “지금 국민의힘이 국민들에게 어떻게 보이겠느냐. 끊임없이 내부적으로 갈등하고 숙청이란 표현도 나오는 상황인데 선거가 100일도 남지 않은 상황에서 신뢰받지 못한다”고 말했다.

최근 중앙윤리위는 친한동훈계 배현진 의원에 대한 징계 절차를 개시하고, 서울시당 윤리위는 극우 유튜버이자 당원인 고성국씨에 대한 징계 절차에 들어갔다.

대안과 미래는 전날 당헌당규개정특별위원회가 인구가 50만명 이상이고 최고위원회가 의결한 기초자치단체장 후보를 중앙당 공천관리위원회가 공천할 수 있도록 하는 당헌·당규 개정안을 최고위에 보고한 것에 대해서도 문제를 제기했다.

이 의원은 “어제 의총에서 보고된 당헌·당규 개정안에 대해 심각한 우려를 표명하며 충분한 토론과 숙의를 요청한다”며 “당내 민주주의와 지방분권이라는 지향해야 할 가치에 역행하는 부분이기 때문에 중차대한 문제가 있다. 의원들의 충분한 의견을 수렴하기 위해 의총을 가져야 한다”고 말했다.