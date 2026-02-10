노동시장 밖으로 밀린 청년들···전북 1만5000명 ‘그냥 쉬었음’

전북연구원 ‘청년 니트’ 분석···20대 취준생서 30대 가사형으로 고착화

전북에서 일도 구직도 하지 않는 이른바 ‘그냥 쉬었음’ 상태의 청년 니트(NEET)가 늘며 지역 사회의 위험 요인으로 떠오르고 있다. 취업난을 넘어 청년의 사회적 고립과 지방소멸을 동시에 심화시키는 구조적 문제라는 지적이 나온다.

10일 전북연구원의 ‘전북 청년 니트 규모 및 특성 분석’에 따르면 2024년 상반기 기준 전북의 ‘쉬었음’ 청년은 1만5283명이다. 전북 청년 비경제활동인구의 12.8%다. 전국 평균(19.2%)보다 비율은 낮지만 약 1만5000명이 노동시장 밖에 머무는 상황 자체가 지역 활력 저하의 신호로 읽힌다.

연령대 간 단절이 거의 없는 점이 특징이다. 20대 7664명(50.1%), 30대 7619명(49.9%)으로 규모가 비슷하다. 취업 준비 단계에 머문 20대가 노동시장에 진입하지 못한 채 30대로 이어지는 고착 경로가 형성됐다.

20대 후반까지 구직 활동을 이어가던 청년들은 30대에 접어들면서 돌봄·가사로 이동하거나 노동시장 밖으로 이탈했다. 반복된 취업 실패가 구직 포기와 사회적 고립으로 이어지는 ‘장기 니트화’ 흐름이 확인됐다.

지역 격차도 뚜렷했다. 규모는 전주시 7182명으로 가장 많고 군산 1675명, 완주 1305명 순이었다. 반면 비경제활동인구 대비 ‘쉬었음’ 비중은 진안 34.5%, 고창 32.8%, 순창 30.4%로 군 단위 농촌 지역이 전북 평균의 3배 안팎에 달했다.

도시에서는 취업 의지가 있음에도 일자리를 찾지 못한 ‘구직형 니트’가 많지만 농촌에서는 교육·교통·취업 인프라 부족으로 노동시장 접근 자체가 어려운 ‘고위험군 니트’가 늘고 있다고 연구원은 밝혔다. 연구원은 도시에는 규모 기반 서비스 설계를, 농촌에는 밀착 관리와 접근성 개선 정책이 필요하다고 제안했다.

연구진은 해결 방안으로 △예방 중심 지원 △‘쉬었음’ 3개월 진입 시 조기 개입 △경로 기반 일 경험 제공 △고용·복지·정신건강 통합 지원 △조기경보 체계 구축을 제시했다. 반복된 취업 실패나 서비스 미이용 등 위험 신호를 조기에 포착해 장기 니트화를 막아야 한다는 취지다.

이주연 전북연구원 책임연구위원은 “청년 니트 문제는 단순한 고용 지표가 아니라 지역의 지속가능성과 직결된 사안”이라며 “취업률 중심 정책에서 벗어나 고용 유지와 심리 회복까지 관리하는 전북형 통합 지원체계가 필요하다”고 말했다.