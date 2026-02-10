설 연휴 부산 응급의료기관 38곳, 울산 12곳··· 24시간 운영

설 연휴기간 부산에서는 응급의료기관(시설) 38곳이 평소와 같이 24시간 운영된다. 울산은 응급의료기관 12곳을 중심으로 24시간 비상 진료 체계를 유지한다.

10일 부산시에 따르면 설 연휴(오는 14~18일) 부산에서는 권역응급의료센터인 동아대병원과 인제대 백병원을 포함한 응급의료기관(시설) 38곳이 24시간 운영된다. 설 당일인 오는 17일에는 내과·소아청소년과 등 필수진료과 병의원 54곳과 약국 281곳이 문을 연다.

공공보건의료기관인 보건소와 시 지정 달빛어린이병원 4곳(99서울소아청소년과의원, 금정소아청소년과의원, 아이사랑병원, 정관우리아동병원)도 설 당일 진료에 참여한다. 보건소에서는 각종 검사·진단서 등 서류 발급은 불가능하며, 진료와 처방만 가능하다.

고위험 산모와 신생아 보호를 위해 권역 모자의료센터 2곳(인제대부산백병원, 해운대백병원)과 관내 산과 의료기관 연계를 통해 응급대응체계를 유지한다.

재난 상황으로 다수의 환자가 발생하는 것을 대비해 16개 구·군 보건소 신속대응반과 재난거점병원(동아대병원, 부산대병원, 인제대 해운대백병원)으로 구성된 재난의료지원팀(DMAT)이 연락 체계를 유지해 상황 대응에 나선다.

울산에서는병의원 698곳, 약국 389곳, 공공심야약국 4곳, 달빛어린이병원 3곳이 문을 연다.

문 여는 병의원과 약국 현황은 보건복지콜센터(☎129), 119종합상황실(☎119), 구·군 보건소 응급진료상황실에서 안내받을 수 있다. 의료기관 사정에 따라 진료시간은 바뀔 수 있어서 방문 전 전화 확인이 필요하다.