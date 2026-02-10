민주당 재선의원모임 “합당 논의 당장 중단해야…더 이상 갈등 증폭 안돼”

더불어민주당 내 재선의원 모임인 ‘더민재’가 10일 “합당 논의를 당장 중단해야 한다”며 정청래 대표의 조속한 결단을 촉구했다.

더민재 운영위원장인 강준현 의원은 이날 정 대표와 더민재 간 조찬 간담회 직후 기자들과 만나 “우리의 목표는 이재명 정부의 성공과 지방선거 승리”라며 “합당 논의를 당장 중단해야 하고 국정 현안에 집중하자는 것이 의원들의 대체적 의견”이라고 말했다.

강 의원은 “당 대표님의 조속한 결단을 요청하는 것이 대체적 분위기였다”며 “더 이상 갈등이 증폭되는 것을 막기 위해 오늘이라도 빨리 결정을 내리자는 것”이라고 말했다. 이어 “정 대표가 오늘 저녁 최고위원회의를 소집한 것으로 알고 있다”며 “정 대표도 조속히 결론을 내리겠다고 했다”고 말했다.

정 대표는 자신의 합당 제안을 두고 당내 반발이 이어지자 합당 찬반을 전 당원 여론조사에 부치겠다고 했는데, 더민재는 이러한 방식에 대해서도 반대 입장을 분명히 했다. 강 의원은 “해결하는 방식은 당원투표 등이 있지만 대체로는 의원들끼리 내부에서 해결하자는 의견이 많았다”고 말했다.

강 의원은 “종국적으로 합당하는 것이 맞지만 지금 상황에서의 명분과 타이밍이 아쉽다는 말씀이 있었다”며 “(합당하더라도) 지방선거 이후에 하자는 의원들이 많았다”고 말했다. 그러면서 “(합당) 논의 기구를 만들어서 숙고하는 절차를 밟자는 것”고 했다.

다만 합당을 둘러싼 당내 갈등이 격화된 데에는 정 대표를 강하게 비판해 온 일부 최고위원들의 책임도 있다며 사과를 요구했다. 강 의원은 “지금 갈등이 증폭된 원인에는 최고위원들의 발언도 있다”며 “사과할 내용이 있으면 사과도 해야한다”고 말했다.

더민재 운영위원인 홍기원 의원도 “혁신당은 우당이고 (민주당 의원들이) 대부분 합당에 찬성하는 입장이기 때문에 상대방에 대한 배려도 염두에 둬야 한다”고 말했다. 이언주 최고위원이 조국 대표를 겨냥해 ‘민주당을 숙주로 삼아 대권 행보를 하고 있다’고 하자 혁신당이 불쾌감을 표한 상황을 염두에 둔 발언으로 풀이된다.

민주당은 이날 오전 10시 의원총회와 오후 7시 최고위원회의를 연달아 열고 합당 문제에 대한 당의 입장을 정리할 예정이다.