빗썸 비트코인 오지급 사태에…민주당 “디지털자산기본법 이달 발의”

한정애 더불어민주당 정책위의장이 10일 가상자산거래소 빗썸의 비트코인 오지급 사태를 비판하며 이달 가상자산 시장을 규제하는 디지털자산기본법 제정안을 발의하겠다고 밝혔다.

한 정책위의장은 이날 국회에서 열린 민주당 원내대책회의에 참석해 “국내 빅3 업체조차 장부와 보유 가상자산 간 검증 체계, 다중 확인 절차, 인적 오류 제어 장치 등에 취약성이 있다는 것이 확인됐다”며 “2월 국회 내에 법안을 발의할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

빗썸은 지난 6일 이벤트 당첨자 249명에게 비트코인 62만개를 지급했다. 지난해 3분기 기준 빗썸이 실제 보유한 비트코인은 약 4만개에 불과하다. 직원이 지급 단위 ‘원’을 ‘비트코인’으로 잘못 입력해 벌어진 사고다. 거래 차단 전 매도가 이뤄진 비트코인 1788개 중 대부분은 회수에 성공했지만 약 125개(현재 시세 기준 약 130억원)는 되찾지 못했다.

한 정책위의장은 “빗썸의 보유 자산을 초과하는 대규모 물량이 지급됐음에도 이를 차단하거나 경고하는 시스템적 필터링 자체가 없었다”며 “거래소의 장부거래 시스템이 실물 자산의 뒷받침이 없이도 운영될 수 있다는 위험을 스스로 증명한 것”이라고 주장했다.

디지털자산기본법에는 가상자산거래소의 내부 통제 기준 마련 의무화, 주기적 가상자산 보유 현황 점검 의무화, 전산 사고 등 발생 시 사업자의 무과실 책임 규정, 대주주 적격성 심사 등의 내용이 담길 것이라고 한 정책위의장은 전했다.

한 정책위의장은 “가격 하락에 다른 강제 청산, 패닉셀, 투매 등 공포 심리에 휩쓸린 저가 매도 등이 발생할 경우 시장 왜곡에 따른 소비자 피해는 불가피하다는 것이 확인됐다”며 “현재 1100만명 이상이 가상자산 거래소를 이용하고 있고, 향후 다양한 토큰증권 상품 및 스테이블 코인이 도입될 경우 거래량은 폭발적으로 증가할 것”이라고 했다.

여야는 오는 11일 국회 정무위원회 전체회의를 열어 빗썸의 비트코인 오지급 사태에 대한 긴급 현안질의를 실시하기로 합의했다. 한 정책위의장은 “이번주 상임위원회 차원의 현안질의를 시작으로 법안 처리에 속도를 내겠다”고 말했다.