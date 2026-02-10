창간 80주년 경향신문

빗썸 비트코인 오지급 사태에…민주당 "디지털자산기본법 이달 발의"

본문 요약

한정애 더불어민주당 정책위의장이 10일 가상자산거래소 빗썸의 비트코인 오지급 사태를 비판하며 이달 가상자산 시장을 규제하는 디지털자산기본법 제정안을 발의하겠다고 밝혔다.

한 정책위의장은 "빗썸의 보유 자산을 초과하는 대규모 물량이 지급됐음에도 이를 차단하거나 경고하는 시스템적 필터링 자체가 없었다"며 "거래소의 장부거래 시스템이 실물 자산의 뒷받침이 없이도 운영될 수 있다는 위험을 스스로 증명한 것"이라고 주장했다.

디지털자산기본법에는 가상화폐 거래소의 내부 통제 기준 마련 의무화, 주기적 가상자산 보유 현황 점검 의무화, 전산 사고 등 발생 시 사업자의 무과실 책임 규정, 대주주 적격성 심사 등의 내용이 담길 것이라고 한 정책위의장은 전했다.

빗썸 비트코인 오지급 사태에…민주당 “디지털자산기본법 이달 발의”

입력 2026.02.10 11:00

수정 2026.02.10 11:24

  • 허진무 기자

한정애 더불어민주당 정책위의장이 10일 국회에서 열린 민주당 원내대책회의에 참석해 빌언하고 있다. 연합뉴스

한정애 더불어민주당 정책위의장이 10일 가상자산거래소 빗썸의 비트코인 오지급 사태를 비판하며 이달 가상자산 시장을 규제하는 디지털자산기본법 제정안을 발의하겠다고 밝혔다.

한 정책위의장은 이날 국회에서 열린 민주당 원내대책회의에 참석해 “국내 빅3 업체조차 장부와 보유 가상자산 간 검증 체계, 다중 확인 절차, 인적 오류 제어 장치 등에 취약성이 있다는 것이 확인됐다”며 “2월 국회 내에 법안을 발의할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

빗썸은 지난 6일 이벤트 당첨자 249명에게 비트코인 62만개를 지급했다. 지난해 3분기 기준 빗썸이 실제 보유한 비트코인은 약 4만개에 불과하다. 직원이 지급 단위 ‘원’을 ‘비트코인’으로 잘못 입력해 벌어진 사고다. 거래 차단 전 매도가 이뤄진 비트코인 1788개 중 대부분은 회수에 성공했지만 약 125개(현재 시세 기준 약 130억원)는 되찾지 못했다.

한 정책위의장은 “빗썸의 보유 자산을 초과하는 대규모 물량이 지급됐음에도 이를 차단하거나 경고하는 시스템적 필터링 자체가 없었다”며 “거래소의 장부거래 시스템이 실물 자산의 뒷받침이 없이도 운영될 수 있다는 위험을 스스로 증명한 것”이라고 주장했다.

디지털자산기본법에는 가상자산거래소의 내부 통제 기준 마련 의무화, 주기적 가상자산 보유 현황 점검 의무화, 전산 사고 등 발생 시 사업자의 무과실 책임 규정, 대주주 적격성 심사 등의 내용이 담길 것이라고 한 정책위의장은 전했다.

한 정책위의장은 “가격 하락에 다른 강제 청산, 패닉셀, 투매 등 공포 심리에 휩쓸린 저가 매도 등이 발생할 경우 시장 왜곡에 따른 소비자 피해는 불가피하다는 것이 확인됐다”며 “현재 1100만명 이상이 가상자산 거래소를 이용하고 있고, 향후 다양한 토큰증권 상품 및 스테이블 코인이 도입될 경우 거래량은 폭발적으로 증가할 것”이라고 했다.

여야는 오는 11일 국회 정무위원회 전체회의를 열어 빗썸의 비트코인 오지급 사태에 대한 긴급 현안질의를 실시하기로 합의했다. 한 정책위의장은 “이번주 상임위원회 차원의 현안질의를 시작으로 법안 처리에 속도를 내겠다”고 말했다.

