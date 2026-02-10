효성중공업 미국서 창사 이래 최대 규모 전력기기 공급계약 체결…약 7900억원 규모

효성중공업이 미국 전력기기 시장에서 창사 이래 최대 규모의 사업을 수주했다.

효성중공업은 공시를 통해 전날 미국 유력 송전망 운영사와 765㎸(킬로볼트)급 초고압 변압기와 전류·전압 제어장치(리액터) 등 전력기기 공급계약을 체결했다고 10일 밝혔다. 단일 계약으로는 미국 시장에 진출한 한국 전력기기 기업 중에서도 역대 최대 규모다.

계약 주체는 효성중공업의 미국 판매법인인 ‘하이코 아메리카 세일즈앤테크’다. 계약 규모는 5억3531만달러(약 7871억원)로, 이는 회사의 2024년 연결 기준 매출액(4조8950억원) 16.08%에 해당한다. 계약 종료일은 2031년 1월 말까지다.

효성중공업에 따르면, 미국은 현재 인공지능(AI) 데이터센터 건설 등으로 전력 수요가 향후 10년간 25% 빠르게 늘어날 것으로 예상된다. 핵심은 기존 대비 송전 손실이 적고 장거리 송전이 가능한 ‘765㎸ 송전망 구축 사업’으로, 효성은 미국에서 이 과정에 필요한 765㎸ 초고압 변압기의 절반 가량을 공급하고 있다.

효성중공업은 이번 수주에 조현준 회장의 역할론을 강조했다. 내부 우려에도 2020년 미국 테네시주 멤피스에 있는 초고압 변압기 공장을 인수·증설하며 현지 경쟁력을 확보하고, 미 정·관계를 비롯해 에너지·전력회사 인사들과 친분을 쌓으며 직접 ‘현장 영업’에 나섰다는 취지다.

효성 측은 조 회장이 지난해 말 임직원 회의에서도 “AI·데이터센터 확산으로 전력 인프라(기반시설)는 이제 국가 안보와 직결되는 핵심 산업이 됐다”며 “효성중공업 멤피스 공장과 초고압 기술력을 바탕으로, 미국 전력망 안정화의 대체 불가능한 핵심 파트너로 자리매김해야 한다”고 강조했다고 전했다.

효성중공업은 “765kV 변압기뿐만 아니라 800kV 초고압 차단기까지 공급할 수 있는 독보적 라인업(제품군)을 갖췄다”며 “단순 기기 제조사를 넘어 ‘토털 솔루션 프로바이더’로서 본격화하는 미국 765kV 송전망 구축 사업의 중추적 역할을 수행할 것”이라고 밝혔다.