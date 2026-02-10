동해 전천 ‘바다 열차 콘셉트’ 관광시설 11일 개장

기차형 카페, 9홀 미니 골프장 등 운영

강원 동해시는 전천 수변공간에 조성한 ‘전천 스테이션’과 9홀 규모의 미니골프장을 오는 11일부터 정식 운영한다고 10일 밝혔다.

‘전천 스테이션’은 길이 18m의 기차 모형 가설건축물 2동으로 구성된 테마형 카페 시설이다.

동해안 해안선을 달렸던 ‘바다 열차’를 콘셉트로 디자인됐다.

내부에는 카페·편의점, 캐릭터 상품 판매 공간, 휴게 공간 등이 마련돼 방문객이 전천 수변 경관을 바라보며 휴식을 즐길 수 있다.

시설 전면에는 기존 데크를 철거하고, 길이 52m 규모의 전망형 데크를 새롭게 조성했다.

데크 중앙에는 디지털 미디어월을 설치해 야간에도 볼거리를 제공한다.

또 전천 스테이션 하부에는 가족 단위 방문객이 이용할 수 있는 체험형 스포츠 시설인 9홀 미니골프장도 함께 조성했다.

이용객은 시설 내에서 골프 클럽을 대여해 무료로 이용할 수 있다.

향후 운영 여건에 따라 이용 방식이 조정될 수 있다.

동해시는 앞서 1단계 사업으로 캐릭터 공원을 조성한 데 이어 이번 2단계 사업을 통해 노후 전천 나루 카페를 철거하고 전천 스테이션을 설치해 전천 일원의 관광 콘텐츠를 단계적으로 확충했다.

이진화 동해시 관광과장은 “전천 수변공간에 체험과 휴식 기능을 결합한 시설을 집중적으로 배치해 관광 동선을 강화했다”라며 “지속적인 관광 벨트화를 통해 사계절 방문할 수 있는 대표 힐링 공간으로 발전시키겠다”라고 말했다.