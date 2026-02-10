서울시, 설연휴 ‘청소상황실·순찰기동반’ 풀가동

연휴 기간 자치구·동별 배출일 사전 확인해야 19일부터 청소 인력·장비 총동원해 일제 수거

서울시가 오는 설 연휴(2월14일~2월18일) 동안 청소상황실을 운영하며 청소 순찰기동반과 환경공무관을 투입한다고 10일 밝혔다.

먼저 시는 연휴 동안 시와 자치구에 총 26개 청소상황실을 가동하며 순찰기동반 731명을 투입해 청소 민원 등을 신속히 처리할 계획이다.

순찰기동반은 매일 취약지역을 중점 관리하며 주요 도심지역과 가로 주변에 쓰레기 적치로 인한 시민 불편이 발생하지 않도록 관리한다.

또 환경공무관 1만5137명(자치구 직영 및 대행)이 거리 청소를 하고 생활폐기물을 수거해 쓰레기 관련 시민 불편도 최소화할 계획이다.

시에 따르면 연휴 기간에는 서울시 자원회수시설 반입일과 자치구 환경공무관 휴무 등으로 자치구마다 쓰레기를 배출할 수 있는 날짜가 다르다.

특히 동별로 생활 쓰레기 배출일이 다른 자치구가 있으므로 자치구 누리집 등을 통해 연휴 기간 쓰레기 배출일을 확인해야 한다고 시는 당부했다. 연휴 기간 청소 관련 민원은 120(다산콜센터)나 해당 자치구 청소상황실로 문의하면 된다.

또 자치구 홈페이지와 사회관계망(SNS) 등을 통해 연휴 기간 자치구별 쓰레기 배출일을 미리 안내할 예정이다.

연휴가 끝나는 오는 19일부터는 자치구별로 청소 인력과 장비를 총동원해 연휴 기간 중 밀린 쓰레기를 일제히 수거‧처리하고 자치구 여건에 따라 주민들과 함께 설 마무리 청소를 병행 실시할 계획이다.

권민 서울시 기후환경본부장은 “설 연휴 기간 시민들이 쾌적한 도심 환경 속에서 가족과 함께 즐거운 명절을 보낼 수 있도록 쓰레기 관리에 빈틈이 없도록 하겠다”며 “이번 연휴 동안 자치구별로 상이한 쓰레기 배출날짜 준수 등 올바른 배출을 통해 일상 속 쓰레기 줄이기에 함께해 주시길 바란다”고 당부했다.