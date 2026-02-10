창간 80주년 경향신문

경력관리부터 대금결제까지 한 번에···‘서울 프리랜서 온’ 더 편리해졌다

경향신문

본문 요약

일의 특성상 작업물을 납품하고도 계약한 돈을 받지 못하거나 경력을 제대로 증명하기 어려운 프리랜서들을 위해 서울시가 공공기관 최초로 도입한 '프리랜서 안심결제'가 실적관리, 분쟁상담, 일거리 정보제공 기능을 더한 통합 플랫폼 '서울 프리랜서 온'으로 새롭게 문을 연다.

안심결제 이용 여부와 관계없이 서울에서 활동하는 모든 프리랜서는 분쟁 상담을 신청할 수 있으며, 상담신청부터 결과까지 전 과정을 플랫폼에서 처리할 수 있다.

또 공공일거리 정보를 이곳에 제공해 프리랜서들이 효율적으로 일거리를 찾을 수 있도록 하는 한편 프리랜서의 프로필 등록 및 홍보 기능도 새롭게 마련했다.

경력관리부터 대금결제까지 한 번에···‘서울 프리랜서 온’ 더 편리해졌다

입력 2026.02.10 11:15

  • 류인하 기자

일러스트|NEWS IMAGE

일러스트|NEWS IMAGE

일의 특성상 작업물을 납품하고도 계약한 돈을 받지 못하거나 경력을 제대로 증명하기 어려운 프리랜서들을 위해 서울시가 공공기관 최초로 도입한 ‘프리랜서 안심결제’가 실적관리, 분쟁상담, 일거리 정보제공 기능을 더한 통합 플랫폼 ‘서울 프리랜서 온’으로 새롭게 문을 연다.

서울시는 기존 프리랜서 안심결제를 이용해온 현장의 목소리와 설문조사 결과를 반영해 프리랜서가 실제로 필요했던 기능을 중심으로 플랫폼을 전면 개편했다고 10일 밝혔다.

서울 프리랜서 온은 기존의 에스크로 기반의 결제방식에서 나아가 바로이체·분할지급 등 다양한 지급방식을 추가했다. 대금지급시 원천징수액 포함여부도 선택할 수 있도록 했다. 또 전자서명 기반의 전자계약 기능을 도입해 계약 절차를 간소화했다.

또 안심결제 이용내역이 곧 실적으로 기록될 수 있도록 하는 ‘실적관리’를 신설했다. 프리랜서가 계약을 맺고 작업을 수행한 이력이 플랫폼에 누적 관리되며, 이를 바탕으로 실적 확인서를 발급받을 수 있어 프리랜서들의 효과적인 실적 관리가 가능해졌다.

거래 과정에서 발생할 수 있는 각종 분쟁을 상담할 수 있는 기능도 확대했다. 안심결제 이용 여부와 관계없이 서울에서 활동하는 모든 프리랜서는 분쟁 상담을 신청할 수 있으며, 상담신청부터 결과까지 전 과정을 플랫폼에서 처리할 수 있다.

또 공공일거리 정보를 이곳에 제공해 프리랜서들이 효율적으로 일거리를 찾을 수 있도록 하는 한편 프리랜서의 프로필 등록 및 홍보 기능도 새롭게 마련했다.

이해선 서울시 민생노동국장은 “‘서울 프리랜서 온’ 정식 오픈은 프리랜서와 의뢰인 간 대금 미지급, 실적 관리의 어려움을 동시에 해소하기 위한 서비스 개선의 결과”라며 “프리랜서도 실적을 인정받을 수 있는 길이 열렸다”라고 밝혔다.

그러면서 “앞으로도 프리랜서 등 취약노동자가 현장에서 체감할 수 있는 지원 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

댓글