짧아진 설 연휴에 고속도로 더 막힌다···설 당일 통행량 11%증가, 부산→서울 10시간 소요

본문 요약

오는 13일부터 시작되는 설 연휴에 2780만명이 이동할 것으로 예상되면서 국토교통부도 오는 13일부터 18일까지 엿새 간 연휴 특별교통대책을 시행한다.

그러나 설 연휴기간이 지난해에 비해 나흘이나 짧아지면서 지난해보다 71만명 많은 하루 평균 834만명이 이동할 것으로 예상됐다.

이동수단은 대부분 승용차를 이용할 것으로 예상되면서 고속도로 일 평균 통행량도 전년 설 연휴보다 14.1% 많은 525만대로 분석됐다.

입력 2026.02.10 11:19

수정 2026.02.10 14:47

입력 2026.02.10 11:19

수정 2026.02.10 14:47

  • 김경민 기자

짧아진 설 연휴에 일 평균 고속도로 통행량 11% 증가 전망

귀성길 이동시간은 15일 오전, 귀경길은 17일 오후 최대

귀성길 서울→부산 7시간, 서울→목포 5시간40분

귀경길 부산→서울 10시간, 목포→서울 9시간30분

설 연휴 차량이 몰려 정체 중인 경부고속도로 하행선. 연합뉴스

설 연휴 차량이 몰려 정체 중인 경부고속도로 하행선. 연합뉴스

이번 설 연휴에 2780만명이 이동할 것으로 예상되면서 국토교통부도 오는 13일부터 18일까지 엿새 간 연휴 특별교통대책을 시행한다. 15일부터 18일까지 나흘간 고속도로 통행료를 면제하고 대중교통도 10% 안팎 증편한다. 지난해보다 연휴기간이 짧아진 관계로 설 연휴 당일 통행량이 전년 대비 11% 늘고, 귀성·귀경 소요시간도 늘어날 것으로 전망돼 교통혼잡이 예상된다.

국토부는 오는 13일부터 18일까지 6일간을 ‘특별교통대책기간(대책기간)’으로 지정해 특별교통대책을 시행할 예정이라고 10일 밝혔다. 국토부가 한국교통연구원의 설문조사 등을 통해 산출한 결과 이번 설 대책기간 동안 지난해 설 대책기간에 비해 13.3% 감소한 총 2780만명이 이동할 것으로 분석됐다.

그러나 설 연휴기간이 지난해에 비해 짧아지면서 지난해보다 71만명(9.3%) 많은 하루 평균 834만명이 이동할 것으로 예상됐다.

이동수단은 대부분 승용차(86.1%)를 이용할 것으로 예상되면서 고속도로 일 평균 통행량도 전년 설 연휴보다 14.1% 많은 525만대로 분석됐다. 특히 설 당일인 17일엔 귀경객과 성묘객이 몰리면서 일 통행량이 전년보다 11% 늘은 615만대에 달할 것이라고 국토부는 밝혔다.

귀성길은 이동시간은 일요일인 15일 오전, 귀경길은 설당일이자 화요일인 17일 오후가 최대로 예상됐다. 이동시간도 귀성길 기준(15일 기준)으로 서울에서 부산까지 7시간, 서울에서 목포까지 5시간40분이 소요돼 전년대비 이동시간이 15~20분 늘어날 것으로 전망됐다.

귀경길(17일 기준)은 부산에서 서울까지 10시간, 목포에서 서울까지 9시간30분으로 전년보다 1시간가량 증가할 것으로 예상된다고 밝혔다.

교통혼잡이 예상됨에 따라 국토부는 고속도로 갓길 차로도 69개 구간(294km)에서 운영하고 경부선 버스전용차로(양재~신탄진)도 평시대비 4시간 연장운영한다.

설 전후 이용자의 편의 확대를 위해 설 전후 나흘간(15일~18일) 고속도로 통행료를 면제하고 졸음쉼터와 휴게소도 11개소 추가 운영한다. 공항 혼잡도 완화를 위해 국제선 출국장도 최대 30분 앞당겨 운영하고 임시주차장도 확보할 방침이다.

대중교통 이용객 증가에 대응하기 위해 버스·철도·항공·여객선 등의 운행횟수와 좌석을 평시 대비 각각 12.7%(1만6578회), 9.7%(약 94만 석) 늘리기로 했다.

