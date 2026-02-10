대포 만드는 회사가 만드는 쿠키 맛은?···현대위아 ‘도담샌드’ 출시

현대위아가 경상남도의 농가와 함께 지역 농산물로 만든 샌드 쿠키 ‘도담샌드’를 10일 출시했다.

농어촌상생협력기금에 출연한 3억원을 기반으로 지난해부터 약 1년 동안 경남도청, 지역 농가, 경남도민과 손잡고 기획에서부터 재료 선정, 최종 완성과 마케팅까지 함께 준비해 탄생한 상품이다.

맛에는 제철 과일 4종으로 경남의 ‘사계절’을 담았다. 김해시에서 자란 산딸기(봄), 산청군의 오디(여름), 창원시에서 자란 단감(가을)과 남해군의 유자(겨울) 등 모두 네 가지 맛을 느낄 수 있도록 제작했다는 설명이다. 아울러 멸종위기종인 담비를 모티브로 한 현대위아의 마스코트 ‘도담이’를 활용해 친근한 디자인과 함께 생태계 복원의 의미를 도담샌드에 담았다고 강조했다.

현대위아는 도담샌드를 경남의 대표적인 지역특산품으로 발전시켜 지역 농가의 성장을 돕고, 지속가능한 지역 사회를 만들겠다고 밝혔다. 도담샌드 판매 수익은 전액 기부할 예정이다. 현대위아와 경남도청이 함께하는 ‘초록 숲 조성’을 통해 지난해 산불로 큰 피해를 본 지역의 산을 되살리고, 이를 통해 담비 등 지역의 멸종위기 동물이 살 수 있도록 생태계를 복원하는 데 쓰이게 된다.

도담샌드는 이날부터 국내 최대 공익 플랫폼 네이버 해피빈 펀딩을 통해 구매할 수 있다. 현대위아는 이후 창원중앙역, 진해 군항제 등에도 팝업 스토어를 열고 오픈마켓에 입점하는 등 판매처를 확대할 계획이다.

현대위아 관계자는 “지역과 함께 성장하기 위해 머리를 맞댄 결과물이 바로 도담샌드”라며 “도담샌드가 지역을 대표하는 간식이 되어, 우리 지역 농가와 숲을 살리는 씨앗이 되었으면 하는 바람”이라고 말했다.