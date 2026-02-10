창간 80주년 경향신문

모래주머니 메고 달리기는 그만…환경미화원 ‘체력 시험’ 바뀐다

경향신문

모래주머니 메고 달리기는 그만…환경미화원 ‘체력 시험’ 바뀐다

입력 2026.02.10 11:25

  • 강현석 기자

광주 동구, ‘기초체력 인증’으로 변경

2023년 서울 용산구 환경미화원 지원자가 모래주머니 메고 20m왕복 달리기를 하고 있다. 권도현 기자

2023년 서울 용산구 환경미화원 지원자가 모래주머니 메고 20m왕복 달리기를 하고 있다. 권도현 기자

모래주머니를 메고 정해진 거리를 달리는 방식 등으로 진행됐던 지방자치단체의 환경미화원 채용 체력검정이 전문 기관의 ‘기초체력 인증’ 방식으로 바뀌고 있다. ‘강한 체력’ 대신 업무에 지장이 없는 ‘평균 체력’이면 지원이 가능하다.

10일 광주 동구는 “올해부터 가로환경미화원 채용시험의 체력검정을 국가가 지정한 공인 체력인증 기관의 인증으로 대신한다”고 밝혔다.

그동안 전국의 많은 지방자치단체는 환경미화원 채용 과정에서 체력검정을 진행했다. 지자체마다 약간의 차이는 있었지만 대부분 ‘모래주머니 들고 정해진 거리 달리기’나 ‘윗몸일으키기’ 등을 통해 ‘강한 체력’을 측정하는 방식이었다.

동구도 지난해까지는 50m달리기와 윗몸일으키기를 체력검정으로 진행했다. 50m달리기는 남자는 9초, 여자는 11초 안에 통과해야 했다. 윗몸일으키기는 1분에 남자는 35개, 여자는 30개 이상이어야 합격할 수 있었다.

하지만 이런 체력측정 방식은 부작용이 많았다. 당일 날씨나 응시자의 몸 상태 등에 따라 측정 결과가 달라지고, 무리한 경쟁으로 부상을 입는 경우도 있었다.

동구는 올해부터 환경미화원 업무를 수행하는 데 무리가 없는지만 확인하기 위해 전문기관의 ‘기초체력 인증’으로 체력검정을 대신한다. 지원자들은 국가 인증 기관인 ‘국민체력 100 체력인증센터’에서 구가 지정한 6개 항목을 측정하면 된다.

근력과 근지구력, 심폐지구력, 유연성, 민첩성, 순발력 등을 측정해 ‘2등급 이상 3개 이상으로 인증 등급 3등급 이상’을 받으면 환경미화원 채용에 지원할 수 있다. 인증은 무료로 진행된다.

동구는 “6등급까지인 체력인증에서 3등급 이상은 ‘성인 평균 기초 체력’ 수준”이라면서 “환경미화원 업무를 수행할 수 있는 체력만 되면 응시할 수 있도록 변경한 것”이라고 설명했다.

댓글