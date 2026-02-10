“내국인 20명, 외국인 5명 이상 유치 시 지원금”···인제군, 단체 관광객 유치 인센티브 지원 사업 추진

강원 인제군은 지역 관광 활성화를 위해 ‘관광객 유치 인센티브 지원사업’을 추진한다고 10일 밝혔다.

지원 대상은 내국인 관광객 또는 수학여행단을 1회 20명 이상 유치하거나, 외국인 관광객을 1회 5명 이상 유치해 숙박 관광을 한 여행업체 및 마을기업이다.

인센티브는 내국인과 외국인 관광객을 구분해 숙박 일수에 따라 차등 지급된다.

내국인 단체의 경우 당일 관광은 1인당 5000원이 지원된다.

인제지역의 음식점에서 식사하고, 관광시설 1곳 이상을 이용해야 하는 조건을 충족해야 지원금을 받을 수 있다.

2식과 1박 숙박, 관광지 2곳 이상 등의 조건을 충족하면 1인당 1만 원을 지원한다.

또 3식과 2박 숙박, 관광지 3곳 이상 방문 등의 조건을 맞추면 1인당 2만 원을 지원할 방침이다.

외국인 관광객은 1박 관광 시 1인당 1만 원, 2박 이상 체류 시 1인당 2만 원이 지원된다.

각각 관내 2식·1박 숙박, 관내 3식·2박 숙박이 필수 조건이다.

인센티브 산정에 포함되는 관광시설은 백담사, 내린천 래프팅과 번지점프, 산촌민속박물관, 여초서예관, 자작나무숲, 곰배령 등이다.

사업 참여를 희망하는 여행업체와 마을기업은 여행단 방문 7일 전까지 관광객 유치 사전 계획서와 세부 일정표를 제출하고, 여행 종료 후 14일 이내에 증빙서류를 갖춰 인센티브 지급을 신청해야 한다.

인제군은 제출 서류 검토와 사실 확인을 거쳐 신청 접수일로부터 30일 이내 인센티브를 지급할 계획이다.

인제군 관계자는 “이번 인센티브 제도는 단순 방문이 아닌 숙박과 지역 소비로 이어지는 관광을 유도하기 위한 것”이라고 말했다.