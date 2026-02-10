이자 낮추고 보증 늘리고···전북, 소상공인에 4170억 금융 지원

고환율과 내수 침체가 겹치며 어려움을 겪는 전북 지역 소상공인을 위해 지방자치단체와 금융권이 공동 금융지원에 나섰다. 장기 보증과 이자 지원을 결합해 자금 조달 문턱을 낮추고 지역 민생경제의 완충 장치를 마련하겠다는 취지다.

전북도는 10일 도청 종합상황실에서 김관영 지사와 한종관 전북신용보증재단 이사장, 11개 시·군 지자체장, 8개 금융기관 관계자, 소상공인연합회 등이 참석한 가운데 ‘2026년 소상공인 회생 보듬자금 지원사업’ 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 사업은 관계 기관 공동 출연으로 4170억원 규모의 보증 재원을 조성하는 것이 핵심이다. 전북도 20억원, 전북신용보증재단 90억2000만원, 전주·군산·익산 등 11개 시·군 56억5000만원, KB국민·NH농협·전북은행 등 8개 금융기관 166억9000만원 등 총 21개 기관이 333억6000만원을 출연한다.

지원은 직접 보증 공급과 이차보전이 결합한 구조로 운영된다. 전북도와 금융기관 출연금을 활용한 보증 공급이 직접 지원이며 시·군 특례보증에 도의 이차보전을 더해 실제 대출 금리를 낮추는 방식이 간접 지원이다.

지원 대상과 한도는 경영 상황에 따라 차등 적용된다. 경영 애로 소상공인은 최대 7000만원, 신용보증재단과 처음 거래하는 ‘첫 만남 기업’은 최대 1억원까지 보증을 받을 수 있다. 성장 가능 기업은 최대 2억원까지 지원되며 보증 기간은 최장 8년이다.

금리 부담 완화를 위한 이자 지원도 포함됐다. 전북도는 3년간 연 1.0%의 이차보전을 제공하고 각 시·군은 여건에 따라 연 1~3%를 추가 지원할 예정이다.

김관영 전북지사는 “올해 보증 지원 규모를 역대 최대인 1조4500억원까지 확대할 계획”이라며 “소상공인의 경영 부담을 줄이고 재기를 돕는 계기가 되길 바란다”고 말했다.