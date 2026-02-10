고소공포증 이겨낸 ‘금빛 비상’…독일 레이먼드, 남자 스키점프 노멀힐 정상에

고소공포증이 있는 스키 점프 선수 필립 레이먼드(독일)가 포디엄 가장 높은 곳에 섰다.

레이먼드는 10일 이탈리아 프레다초에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스키 점프 남자 개인 노멀힐 결승에서 금메달을 거머쥐었다. 카츠페르 토마시아크(폴란드)가 은메달, 니카이도 렌(일본)과 그레고르 데슈완덴(스위스)이 동메달을 땄다.

레이먼드는 이날 1차 점프에서 102.0m를 날아 135.6점을 기록해 선두에 올랐다. 2차 점프 맨 마지막 순서로 점프대에 선 레이먼드는 106.5m를 날아간 뒤 착지했고 두 번의 점프 합계 274.1점으로 금메달을 확정 지었다. 독일 관중은 열광했다. 독일 선수단은 레이먼드의 어깨에 국기를 두르고 그를 번쩍 들어 올렸다.

메달 유력 후보였던 2025~2026 시즌 월드컵 종합 1위 도멘 프레브치(슬로베니아), 2022 베이징 올림픽 금메달리스트 코바야시 료유(일본), 2025 월드 챔피언십 우승자 마리우스 린드빅(노르웨이)을 모두 제쳤다.

레이먼드는 월드컵 우승 경력도 없고 이번이 올림픽 첫 출전이다. 2025 월드챔피언십에서는 이 종목 15위를 기록했다. 하지만 레이먼드의 이번 대회 금메달이 놀라움을 안긴 건 그의 고소공포증 이력 때문이다.

레이먼드는 지난해 3월 월드컵을 앞두고 고소공포증 때문에 경기력에 문제가 생겼다며 출전을 포기했다. 그는 당시 SNS에 “여러분이 알다시피 나는 고소공포증이 있다. 평소에는 잘 조절하고 스키 점프를 할 때 큰 문제가 되진 않지만 가끔, 주로 스키 플라잉을 할 때 내 몸이 나도 모르게 반응하는 경우가 있다”고 밝혔다.

노멀힐은 라지힐에 비해 비행거리가 짧고 고도가 낮으나 짧은 비행시간에 폭발적인 힘으로 몸을 통제해 완벽하게 착지해야 메달권에 진입할 수 있다. 언뜻 고소공포증이 있으면 선수 생활을 하는 게 아예 불가능할 것처럼 보이기도 하지만 레이먼드는 그 한계를 극복했다.

고소공포증을 딛고 시상대 가장 높은 곳에 선 레이먼드는 자신의 이름이 호명되자 양 팔을 번쩍 들며 더 높이 뛰어올랐다. 그는 시상식을 마치고 “기분이 너무 좋다. 내 인생에서 가장 큰 성취이자 인생 최고의 날”이라고 말했다.