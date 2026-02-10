창간 80주년 경향신문

중소기업 10곳 중 3곳 “올해 설 자금사정이 더 팍팍”···평균 2630만원 부족

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

중소기업 10곳 중 3곳이 올해 설 연휴를 앞두고 자금 사정이 여의치 않은 것으로 나타났다.

중소기업이 응답한 올해 설 필요 자금은 평균 2억270만원이었는데, 이 중 부족한 자금은 평균 2630만원으로 조사됐다.

이들은 부족 자금 확보 방안으로 '납품대금 조기 회수', '금융기관 차입', '결제 연기' 등의 순으로 응답했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

중소기업 10곳 중 3곳 “올해 설 자금사정이 더 팍팍”···평균 2630만원 부족

입력 2026.02.10 11:58

  • 이성희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

일러스트|NEWS IMAGE

일러스트|NEWS IMAGE

중소기업 10곳 중 3곳이 올해 설 연휴를 앞두고 자금 사정이 여의치 않은 것으로 나타났다. 부족한 자금은 평균 2630만원에 달했다.

중소기업중앙회는 중소기업 819곳을 대상으로 ‘설 자금 수요조사’를 실시한 결과, 지난해 설과 비교해 자금 사정이 ‘곤란하다’는 응답이 29.8%로 ‘원활하다’(19.9%)보다 높았다고 10일 밝혔다. ‘보통’이라는 응답은 50.3%였다.

자금 사정이 곤란한 원인(복수응답)으로는 ‘판매(매출) 부진’이 82.8%로 가장 많았다. 이어 ‘원·부자재 가격 상승’(44.3%), ‘인건비 상승’(32.4%) 등의 순이었다.

중소기업이 응답한 올해 설 필요 자금은 평균 2억270만원이었는데, 이 중 부족한 자금은 평균 2630만원으로 조사됐다. 이들은 부족 자금 확보 방안(복수응답)으로 ‘납품대금 조기 회수’(58.0%), ‘금융기관 차입’(42.5%), ‘결제 연기’(32.9%) 등의 순으로 응답했다. ‘대책 없음’이라는 응답도 18.4%에 달했다.

중기중앙회 그래프

중기중앙회 그래프

지난해 설과 비교했을 때 금융기관을 통한 자금 조달 여건은 ‘보통’이라는 응답이 67.5%로 가장 많았다. 그다음이 ‘양호’ 17.8%, ‘곤란’ 14.7% 등의 순이었다.

은행 자금 조달 시 애로사항과 관련해선 ‘없다’는 응답은 86.3%로, ‘있다’(13.7%)보다 높았다. 애로사항(복수응답)으로는 ‘높은 대출금리’(63.4%), ‘대출한도 부족’(38.4%), ‘담보 요구 강화’(19.6%), ‘신용대출 축소’(17.9%) 등을 꼽았다.

조사대상 중 올해 설 상여금(현금)을 ‘지급 예정’이라고 답한 중소기업은 46.8%, ‘미지급’은 40.2%였다. ‘아직 결정하지 못했다’는 곳도 13.0% 있었다. 상여금 지급 수준은 정률 지급 시 기본급의 평균 50.0%, 정액 지급 시 1인당 평균 59만3000원으로 나타났다.

설 공휴일 외 추가 휴무 계획과 관련해선 중소기업 10곳 중 9곳(91.6%)가 ‘없다’고 했다. 다만 추가 휴무 계획이 있는 기업(8.4%)의 평균 휴무 일수는 1.8일이었다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글