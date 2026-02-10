중소기업 10곳 중 3곳 “올해 설 자금사정이 더 팍팍”···평균 2630만원 부족

중소기업 10곳 중 3곳이 올해 설 연휴를 앞두고 자금 사정이 여의치 않은 것으로 나타났다. 부족한 자금은 평균 2630만원에 달했다.

중소기업중앙회는 중소기업 819곳을 대상으로 ‘설 자금 수요조사’를 실시한 결과, 지난해 설과 비교해 자금 사정이 ‘곤란하다’는 응답이 29.8%로 ‘원활하다’(19.9%)보다 높았다고 10일 밝혔다. ‘보통’이라는 응답은 50.3%였다.

자금 사정이 곤란한 원인(복수응답)으로는 ‘판매(매출) 부진’이 82.8%로 가장 많았다. 이어 ‘원·부자재 가격 상승’(44.3%), ‘인건비 상승’(32.4%) 등의 순이었다.

중소기업이 응답한 올해 설 필요 자금은 평균 2억270만원이었는데, 이 중 부족한 자금은 평균 2630만원으로 조사됐다. 이들은 부족 자금 확보 방안(복수응답)으로 ‘납품대금 조기 회수’(58.0%), ‘금융기관 차입’(42.5%), ‘결제 연기’(32.9%) 등의 순으로 응답했다. ‘대책 없음’이라는 응답도 18.4%에 달했다.

지난해 설과 비교했을 때 금융기관을 통한 자금 조달 여건은 ‘보통’이라는 응답이 67.5%로 가장 많았다. 그다음이 ‘양호’ 17.8%, ‘곤란’ 14.7% 등의 순이었다.

은행 자금 조달 시 애로사항과 관련해선 ‘없다’는 응답은 86.3%로, ‘있다’(13.7%)보다 높았다. 애로사항(복수응답)으로는 ‘높은 대출금리’(63.4%), ‘대출한도 부족’(38.4%), ‘담보 요구 강화’(19.6%), ‘신용대출 축소’(17.9%) 등을 꼽았다.

조사대상 중 올해 설 상여금(현금)을 ‘지급 예정’이라고 답한 중소기업은 46.8%, ‘미지급’은 40.2%였다. ‘아직 결정하지 못했다’는 곳도 13.0% 있었다. 상여금 지급 수준은 정률 지급 시 기본급의 평균 50.0%, 정액 지급 시 1인당 평균 59만3000원으로 나타났다.

설 공휴일 외 추가 휴무 계획과 관련해선 중소기업 10곳 중 9곳(91.6%)가 ‘없다’고 했다. 다만 추가 휴무 계획이 있는 기업(8.4%)의 평균 휴무 일수는 1.8일이었다.