본문 요약

오세훈 서울시장이 국민의힘 내부 갈등으로 탈당 가능성이 거론되고 있는 것에 대해 "고려하지 않는다"고 말했다.

오세훈 시장은 10일 서울시청 대회의실에서 열린 신년간담회에서 "지금 정당사에서 유례없는 일이 벌어지고 있다. 이른바 숙청정치로 정치적 반대자를 당 밖으로 내모는 데 이건 정치가 아니다"면서도, 탈당 가능성에 대해선 "단호히 말씀드리는데 전혀 고려하지 않고 있다"고 밝혔다.

오 시장은 "사람의 호불호나 옳고 그름에 대해 이야기하는 게 아니라 정당을 운영하면서 생각이 다른사람들을 아예 당 밖으로 축출해 정치를 할 수 없도록 배제하거나 징계하고 윤리위에 회부하는 것은 바람직한 정치가 아니다"며 "배현진 의원이든 고성국씨든 누가 됐든 바람직하지 않다"고 말했다.

[속보]오세훈 “탈당 고려 안해, 국힘 숙청정치 정당사에 없는 일”

입력 2026.02.10 12:02

  김은성 기자

오세훈 서울시장이 10일 서울시청에서 열린 출입기자단 신년간담회에서 인사말을 통해 2026년 시정운영 방향 등을 설명하고 있다. 연합뉴스

오세훈 서울시장이 10일 서울시청에서 열린 출입기자단 신년간담회에서 인사말을 통해 2026년 시정운영 방향 등을 설명하고 있다. 연합뉴스

오세훈 서울시장이 국민의힘 내부 갈등으로 탈당 가능성이 거론되고 있는 것에 대해 “고려하지 않는다”고 말했다.

오세훈 시장은 10일 서울시청 대회의실에서 열린 신년 기자 간담회에서 “지금 정당사에서 유례없는 일이 벌어지고 있다. 이른바 숙청정치로 정치적 반대자를 당 밖으로 내모는 데 이건 정치가 아니다”면서도, 탈당 가능성에 대해선 “단호히 말씀드리는데 전혀 고려하지 않고 있다”고 밝혔다.

오 시장은 “사람의 호불호나 옳고 그름에 대해 이야기하는 게 아니라 정당을 운영하면서 생각이 다른사람들을 아예 당 밖으로 축출해 정치를 할 수 없도록 배제하거나 징계하고 윤리위에 회부하는 것은 바람직한 정치가 아니다”며 “배현진 의원이든 고성국씨든 누가 됐든 바람직하지 않다”고 말했다.

이어 “정치인에 대한, 정치인의 노선에 대한 판단은 누구든 갖고 있다. 그게 배제와 축출의 형태로 나타나는 건 단호히 반대한다는 입장에서 한동훈 전 대표에 대한 조치가 이뤄졌을 때도 제 입장을 밝힌 것”이라고 했다.

그러면서 “해당 정치인에 대한 호불호와 전혀 무관하다”며 “많은 분들이 왜 누구를 편드냐고 하는데 편드는 게 아니다”며 “(노선과 생각이 다르다며)그분들을 윤리위에서 직무배제하거나 당원에서 제외하는 건 바람직하지 않다고 단호히 제 입장을 밝힌다”고 강조했다.

