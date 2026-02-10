클래식으로 펼치는 ‘봄의 제전’… 4월1일 교향악축제 개막

매년 4월, 봄을 알리는 클래식 음악 대잔치가 올해도 열린다.

예술의전당은 오는 4월1일부터 23일까지 서울 예술의전당 콘서트홀에서 ‘2026 예술의전당 교향악축제’를 개최한다고 10일 밝혔다. 올해로 38회째를 맞는 이 축제에는 전국 19개 국·공립 교향악단과 1개의 해외 오케스트라가 함께 한다.

이번 축제에는 로베르토 아바도(국립심포니오케스트라), 얍 판 츠베덴(서울시립교향악단), 사샤 괴첼(울산시립교향악단) 등 해외 음악계에서 명성을 쌓아온 상임 지휘자들이 처음으로 대거 참여한다. 또 국제 콩쿠르를 통해 주목받은 신예 연주자들과 국내외 교향악단을 대표하는 수석 연주자들이 다채로운 협연 무대를 선보인다. 교향곡을 중심으로 한 정통 레퍼토리를 중심으로 하되 20세기 작품과 창작곡까지 폭넓게 들려줄 예정이다.

4월1일 개막 공연은 로베르토 아바도 음악감독의 지휘로 국립심포니오케스트라가 맡는다. 말러의 교향곡 1번, 빈센트 옹의 협연으로 버르토크 피아노 협주곡 3번을 연주한다. 말레이시아 출신 피아니스트 빈센트 옹은 지난해 쇼팽 콩쿠르 5위에 입상했다.

서울시립교향악단(4월9일)은 모차르트 클라리넷 협주곡, 차이코프스키 교향곡 5번을, 울산시립교향악단(4월23일)은 브람스 피아노협주곡과 레스피기 ‘로마의 소나무’를 들려준다. 각각 클라리네티스트 임상우, 피아니스트 안종도가 협연한다.

해외 오케스트라로 유일하게 참여하는 스위스 베르비에 페스티벌 체임버 오케스트라도 기대를 모은다. 4월7일 열리는 무대에서 모차르트 교향곡 40번, 베토벤 교향곡 7번, 베토벤 피아노협주곡 3번을 연주한다. 협연자는 2005년 쇼팽 콩쿠르 우승자인 라파우 블레하츠다.

예술의전당은 공연장을 찾지 못하는 관객을 위해 전회차 공연을 디지털 플랫폼을 통해 무료로 실시간 중계한다. 입장권 가격은 최저 1만원(4월7일 베르비에 공연 제외)부터다. 티켓 일반예매는 12일부터 시작된다.