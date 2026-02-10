금감원, ‘비트코인 오지급’ 빗썸 현장 검사 돌입···내부통제 허점 들여다본다

점검 착수 사흘 만에 ‘검사’로 전격 전환

금융감독원이 비트코인 오지급 사고를 일으킨 가상자산 거래소 빗썸을 대상으로 현장 검사에 돌입했다.

금감원은 10일부터 정식 검사를 시작했다. 지난 7일 현장 점검에 착수한 지 사흘 만에 검사로 전격 전환한 것이다. 금감원은 사안의 중대성을 고려해 인력도 추가로 투입하는 등 강도 높은 검사를 예고했다.

빗썸은 앞서 6일 이벤트 참가자들에게 62만원을 지급하려다가 ‘원’ 단위를 ‘비트코인’으로 잘못 입력해 비트코인 62만개를 오지급하는 사고를 냈다. 원화로 60조원 넘는 금액이다.

금감원은 빗썸의 보유량보다 훨씬 많은 비트코인이 고객에게 지급된 경위와 실무자의 오기입 한 번이 대규모 사고로 이어진 내부통제 미비점을 집중적으로 들여다볼 것으로 전해졌다.

또 장부상 물량과 실제 보유량을 대조하는 모니터링 시스템이 제대로 작동했는지 살펴볼 것으로 보인다. 국회 정무위원회 소속 이인영 의원실에 따르면 빗썸은 내부 장부 수량과 실제 코인 지갑 잔액을 대조하는 작업을 하루 한 차례하고 있다.

금융당국은 이번 검사 결과를 가상자산 2단계 입법의 보완 과제로 활용할 방침이다.

이찬진 금감원장은 지난 9일 기자간담회에서 “유령 코인 문제를 해소하지 못하면 가상자산 시장은 제도권으로 들어올 수 없다”며 “가상자산 2단계 입법 과정에서 강력하게 보완해야 할 과제가 도출된 것”이라고 말했다.