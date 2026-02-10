창간 80주년 경향신문

미국 관세에도 북미 매출은 14%↑…반도체·배터리 희비 교차

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

도널드 트럼프 미국 행정부의 고관세 정책에도 한국 주요 기업들의 북미 매출이 두자릿수 증가한 것으로 나타났다.

미국 관세의 직접 영향권에 속한 자동차·부품 기업 14곳의 지난해 3분기 북미 누적 매출은 126조6072억원으로, 전년 같은 기간 126조3246억원에 비해 비슷한 수준이었다.

다만 이 기간 동안 자동차 업종 전체 매출이 290조271억원에서 321조8254억원으로 11.0% 늘어나 북미 매출 비중은 43.6%에서 39.3%로 낮아졌다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

미국 관세에도 북미 매출은 14%↑…반도체·배터리 희비 교차

입력 2026.02.10 13:51

수정 2026.02.10 14:50

펼치기/접기
  • 오동욱 기자

  • 기사를 재생 중이에요

도널드 트럼프 미국 대통령이 상호관세를 25%로 인상한다고 밝힌 지난달 27일 경기도 평택항에 수출용 자동차가 세워져 있다. 정효진 기자

도널드 트럼프 미국 대통령이 상호관세를 25%로 인상한다고 밝힌 지난달 27일 경기도 평택항에 수출용 자동차가 세워져 있다. 정효진 기자

도널드 트럼프 미국 행정부의 고관세 정책에도 한국 주요 기업들의 북미 매출이 두 자릿수 증가한 것으로 나타났다.

기업분석연구소 리더스인덱스는 10일 매출 상위 500대 기업 가운데 지난해 3분기 북미 매출을 별도로 공시한 67개사와 이들의 종속기업 194곳을 분석한 결과, 이 기업들의 지난해 3분기 누적 북미 매출이 343조7985억원으로 집계됐다고 밝혔다.

전년 같은 기간 누적 매출 301조2222억원보다 14.1%(42조5763억원) 늘어난 수치다. 이 기간에 조사 기업들의 전체 매출은 1028조1517억원에서 1110조4567억원으로 8.0% 증가해 북미 매출 증가율을 밑돌았다. 전체 매출 중 북미 비중은 29.3%에서 31.0%로 확대됐다.

업종별로 보면, 정보기술(IT)과 전기·전자 업종의 북미 매출은 2024년 3분기 누적 130조8345억원에서 지난해 같은 기간 157조9407억원을 기록해 큰 폭(20.7%)으로 확대됐다.

특히 SK하이닉스의 북미 매출은 27조3058억원에서 45조1802억원으로 65.5% 증가해 전체 매출에서 북미 비중이 70%를 넘어섰다. 삼성전자도 같은 기간 북미 매출이 84조6771억원에서 93조3448억원으로 10.2% 증가했다. 반면 LG전자는 16조9777억원에서 16조9196억원으로 소폭 감소(0.3%↓)했다.

매출 증가율이 가장 높은 업종은 제약·바이오였다. 삼성바이오로직스와 셀트리온의 지난해 3분기 북미 매출은 전년 같은 기간보다 120.9% 늘어난 1조9131억원으로 집계됐다. 전체 매출 대비 북미 비중도 27.0%로 상승했다. 인공지능(AI) 확산에 따른 전력 수요 증가의 영향으로 효성중공업과 LS일렉트릭의 북미 매출 역시 전년 같은 기간보다 각각 52.9%, 84.8% 증가했다.

미국 관세의 직접 영향권에 속한 자동차·부품 기업 14곳의 지난해 3분기 북미 누적 매출은 126조6072억원으로, 전년 같은 기간 126조3246억원에 비해 비슷한 수준이었다. 다만 이 기간 동안 자동차 업종 전체 매출이 290조271억원에서 321조8254억원으로 11.0% 늘어나 북미 매출 비중은 43.6%에서 39.3%로 낮아졌다.

개별 기업별로는 현대차의 북미 매출이 57조3826억원에서 62조1761억원, 기아는 35조5666억원에서 38조1577억원으로 각각 증가했다. 현대트랜시스, 현대모비스 등 부품업체와 한국타이어테크놀로지, 금호타이어, 넥센타이어 등 타이어 업체도 미국 현지 생산 확대의 영향으로 매출이 늘었다.

반면, 2차전지 업종은 부진을 면치 못했다. 삼성SDI의 북미 매출은 4조1538억원에서 2조4550억원으로 40% 이상 감소했고, 포스코퓨처엠도 1조805억원에서 7823억원으로 27.6% 줄었다. 건설·건자재(35.5%↓), 운송(7.8%↓), 조선·기계·설비 업종(3.7%↓)에서도 북미 매출 감소가 나타났다.

리더스인덱스 측은 “반도체를 포함한 IT·전기·전자와 제약·바이오 업종이 북미 매출 증가를 견인한 반면, 2차전지와 건설·건자 업종은 (매출이) 감소세를 보였다”고 분석했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글