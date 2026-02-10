미국 관세에도 북미 매출은 14%↑…반도체·배터리 희비 교차

도널드 트럼프 미국 행정부의 고관세 정책에도 한국 주요 기업들의 북미 매출이 두 자릿수 증가한 것으로 나타났다.

기업분석연구소 리더스인덱스는 10일 매출 상위 500대 기업 가운데 지난해 3분기 북미 매출을 별도로 공시한 67개사와 이들의 종속기업 194곳을 분석한 결과, 이 기업들의 지난해 3분기 누적 북미 매출이 343조7985억원으로 집계됐다고 밝혔다.

전년 같은 기간 누적 매출 301조2222억원보다 14.1%(42조5763억원) 늘어난 수치다. 이 기간에 조사 기업들의 전체 매출은 1028조1517억원에서 1110조4567억원으로 8.0% 증가해 북미 매출 증가율을 밑돌았다. 전체 매출 중 북미 비중은 29.3%에서 31.0%로 확대됐다.

업종별로 보면, 정보기술(IT)과 전기·전자 업종의 북미 매출은 2024년 3분기 누적 130조8345억원에서 지난해 같은 기간 157조9407억원을 기록해 큰 폭(20.7%)으로 확대됐다.

특히 SK하이닉스의 북미 매출은 27조3058억원에서 45조1802억원으로 65.5% 증가해 전체 매출에서 북미 비중이 70%를 넘어섰다. 삼성전자도 같은 기간 북미 매출이 84조6771억원에서 93조3448억원으로 10.2% 증가했다. 반면 LG전자는 16조9777억원에서 16조9196억원으로 소폭 감소(0.3%↓)했다.

매출 증가율이 가장 높은 업종은 제약·바이오였다. 삼성바이오로직스와 셀트리온의 지난해 3분기 북미 매출은 전년 같은 기간보다 120.9% 늘어난 1조9131억원으로 집계됐다. 전체 매출 대비 북미 비중도 27.0%로 상승했다. 인공지능(AI) 확산에 따른 전력 수요 증가의 영향으로 효성중공업과 LS일렉트릭의 북미 매출 역시 전년 같은 기간보다 각각 52.9%, 84.8% 증가했다.

미국 관세의 직접 영향권에 속한 자동차·부품 기업 14곳의 지난해 3분기 북미 누적 매출은 126조6072억원으로, 전년 같은 기간 126조3246억원에 비해 비슷한 수준이었다. 다만 이 기간 동안 자동차 업종 전체 매출이 290조271억원에서 321조8254억원으로 11.0% 늘어나 북미 매출 비중은 43.6%에서 39.3%로 낮아졌다.

개별 기업별로는 현대차의 북미 매출이 57조3826억원에서 62조1761억원, 기아는 35조5666억원에서 38조1577억원으로 각각 증가했다. 현대트랜시스, 현대모비스 등 부품업체와 한국타이어테크놀로지, 금호타이어, 넥센타이어 등 타이어 업체도 미국 현지 생산 확대의 영향으로 매출이 늘었다.

반면, 2차전지 업종은 부진을 면치 못했다. 삼성SDI의 북미 매출은 4조1538억원에서 2조4550억원으로 40% 이상 감소했고, 포스코퓨처엠도 1조805억원에서 7823억원으로 27.6% 줄었다. 건설·건자재(35.5%↓), 운송(7.8%↓), 조선·기계·설비 업종(3.7%↓)에서도 북미 매출 감소가 나타났다.

리더스인덱스 측은 “반도체를 포함한 IT·전기·전자와 제약·바이오 업종이 북미 매출 증가를 견인한 반면, 2차전지와 건설·건자 업종은 (매출이) 감소세를 보였다”고 분석했다.