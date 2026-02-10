맥매스터 전 백악관 안보보좌관 “미국, 다카이치 평화헌법 개헌 지지할 것”

다카이치 사나에 일본 총리가 평화헌법 개정을 추진할 경우 도널드 트럼프 미국 행정부가 이를 지지할 것이라는 관측이 나왔다.

트럼프 1기 행정부에서 백악관 국가안보보좌관을 지낸 허버트 맥매스터 후버연구소 선임연구원은 9일(현지시간) 아시아소사이어티 주최로 열린 좌담회에서 “미국은 일본 자위대가 방위 능력을 구축하는 것을 지원할 것이고, 다카이치 총리가 헌법 재해석에서 나아가 개정하려고 시도하면 아마도 지지할 것”이라면서 “그것이 힘을 통한 평화이기 때문”이라고 말했다.

맥매스터 전 보좌관은 “현재 우리에게 있어 가장 중요한 일은 우리가 인도·태평양 지역에서 벌어지는 중요한 사건에 휘말리지 않도록 하는 일”이라며 “이는 힘을 통해서만 막을 수 있다”라고 덧붙였다.

이는 중국이 무력으로 현상 변경을 시도할 경우 치러야 하는 비용과 위험을 감당할 수 없게 만들려면, 미국과 동맹국이 강력한 군사력을 보유해야 한다는 뜻으로 해석된다.

다카이치 총리는 그간 평화헌법이라 불리는 헌법 9조에 ‘자위대’를 명기하는 등의 개헌을 추진하겠다는 의지를 피력해왔다. 다카이치 총리가 이끄는 자민당 정권은 지난 8일 치러진 일본 총선에서 3분의 2 이상 의석을 차지해 단독 개헌 발의선을 넘어서는 데 성공했다.

트럼프 대통령은 다카이치 총리의 승리가 확정된 후 소셜미디어에 축하 글을 올리면서 “‘힘을 통한 평화’라는 보수적인 의제를 이행하는데 위대한 성과가 있기를 바란다”면서 “그런 열의를 갖고 투표한 훌륭한 일본 국민은 항상 나의 강력한 지지를 받을 것”이라고 밝혔다.

일본이 재무장을 강화하면서 중국에 대응하기 위한 한·미·일 협력 강화를 강조할 경우 한국은 중국과의 관계에서 어려운 기로에 놓이게 될 수 있다.

다만 단기적으로는 자민당의 압승이 한·일 관계에 긍정적일 수 있다는 분석도 나온다. 스팀슨센터의 앤드루 오로스 일본 프로그램 국장은 자민당 압승 원인 중 하나로 일본 극우정당인 참정당 지지자들을 끌어온 점을 들면서 “다카이치 사나에 총리의 멘토였던 아베 신조 전 총리는 일본 민족주의 우익을 어느 정도 통제할 수 있었다. 이는 (한·일 간) 협력 측면에서 더 많은 예측 가능성을 의미했다”고 말했다. 극우 세력에 휘둘리지 않을 만큼 압도적인 자민당의 의석 확보가 한일 관계 안정화에 도움이 될 수 있다는 분석으로 풀이된다.

오로스 국장은 다카이치 총리가 평화헌법 개정을 통해 일본을 ‘전쟁을 할 수 있는 국가’로 변화시키려 하는 우려와 관련해서는 “일본인들도 어떤 부분을 개정해야 하는지에 의견이 분분하다”면서 “아직까지 심도 있는 이야기는 아니라고 본다”고 말했다.