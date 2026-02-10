전자파 차단 90% 이상? “실제 성능은 상품 정보에 못 미쳐”

온라인에서 판매 중인 전자파 차단 제품들의 효과가 상품 정보에 기재된 성능 수준에는 미치지 못하는 것으로 확인됐다.

한국소비자원은 국립전파연구원과 협업해 전자파 차단 표방 제품 7개를 대상으로 실제 차단 성능을 검사한 결과, 차단율이 온라인 상품 정보와 차이가 있었다고 10일 밝혔다.

이번 검사 제품은 스마트 스토어와 온라인 쇼핑몰 등에서 판매된 원단과 모자, 담요, 모니터 필름 등이다. 모니터 필름, 담요, 원단 등 5개 제품은 국내 생산이며 모자 2개는 수입 제품인 것으로 알려졌다.

전자파는 전기장과 자기장의 파동으로, 주파수에 따라 저주파(10MHz 미만)와 고주파(10MHz 이상)로 나뉜다. 저주파에서는 자기장 자극 작용이 말초신경 또는 근육을 자극하고, 고주파에서는 전기장에 의한 열적 작용이 인체 조직 내부 온도를 상승시키는 등 인체에 영향을 미친다.

그러나 소비자원 조사 결과, 7개 제품 모두 자기장 차단율(60㎐ 저주파 대역)이 2∼38% 수준에 불과했던 것으로 나타났다. 전기장 차단율(5㎓ 고주파 대역)은 5개 제품이 79∼93%였고 나머지 2개 제품은 7∼13%에 그쳤다.

판매업체 온라인 상품 정보에는 ‘전자파 차단율 90% 이상’ 등 사실과 다른 전자파 차단 효과·범위 등도 포함돼 있었다. 소비자가 전기장과 자기장 모두 차단 효과가 있다고 오인할 수 있는 만큼 소비자원은 ‘전자파 차단’ 문구와 관련해 상품 정보의 정확한 표기 및 판매 중지를 권고했다. 전자파 차단 효과가 없는 비니형 모자와 관련해선 판매 중지를, 6개 제품에는 전자파 차단 효과가 제한적임을 명시하도록 권고한 것이다. 소비자원에 따르면 이에 전 업체가 현재 조치를 완료했다.

소비자원과 전파연구원은 앞으로도 전자파 차단 효과를 표방하는 제품들을 검증하고 생활제품 전반에 대해 전자파 발생량을 측정해 소비자 정보로 제공할 예정이다.