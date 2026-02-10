님비현상·높은 집값에 서울은 요양·화장시설 ‘부족’···한은 “선제적 공급확충·장례식장내 소규모 화장시설 도입해야”

돌봄과 임종 준비가 필요한 생애말기의 고령인구가 빠르게 늘면서 요양·화장시설 등의 수요가 늘지만 공급은 뒷받침되지 못한다는 한국은행의 분석이 나왔다. 이들 시설이 대표적인 기피시설인데다 부동산 가격에 따른 비용부담으로 대도시권에서 시설이 공급되지 않기 때문이다.

한은은 병원 장례식장 내에 소규모 화장시설을 도입하고, 인센티브를 제공해 민간의 참여를 유도해야 한다고 제언했다. 나아가 미래세대의 부담을 줄이기 위해 사회 합의를 통한 선제적인 시설 공급이 필요하다고 강조했다.

한은 경제연구원은 10일 열린 ‘한은-연세대 인구와 인재 연구원 심포지엄’에서 이같은 내용을 담은 ‘초고령사회와 생애말기 필수산업의 활성화’ 보고서를 발표했다.

한은 1년 후 질병으로 사망하는 65세 이상 인구를 ‘생애 말기 고령인구(생애말기 인구)’로 정의했다. 한은이 장례인구추계 등을 통해 분석한 결과 지난 2025년 29만2000명인 생애말기 인구는 초고령사회의 영향으로 2050년엔 이보다 2.2배 늘은 63만9000명에 달한다고 추정했다.

장례·장기요양 등 생애말기 인구를 위한 필수 서비스 수요도 늘었다. 보고서를 보면, 2000년 33.5%에 그친 화장률(화장건수 대비 사망자수)이 지난 2024년엔 94%로 추산되는 등 화장시설과 노인요양시설 수요가 크게 성장했다.

그러나 좋은 시설에만 발길이 몰리고, 서울 등 대도시권에선 공급이 부족한 ‘수요-공급 불균형’이 문제가 됐다. 한은은 “선호도가 높은 국민건강보험공단 평가 A등급 노인요양시설은 1년 이상 대기가 발생하는 반면, 하위 시설은 정원 미달을 겪는 양극화가 나타나고 있다”고 밝혔다.

한은이 분석한 결과, 지난 2024년 ‘화장시설 가동여력(적정가동건수-실제 화장건수)’도 서울은 사망자수 대비 -11.7%로 ‘과부화’상태였지만 전북은 116.2%로 여유로웠던 것으로 나타났다. 수요가 상대적으로 적었던 지난 2014년엔 서울, 부산, 대구 등의 화장시설 가동여력이 충분(+)했지만 수요가 늘은 10년 뒤엔 모두 과부화(-) 상태에 빠졌다. 한은은 “수급 불균형은 생애말기 삶의 질과 존엄한 마무리를 위협하고 사회 전체의 손실과 부담으로 이어진다”고 지적했다.

한은은 ‘님비(NIMBY)’ 현상을 주요 원인으로 꼽았다. 정서적 거부감을 이유로 주민들이 시설건설에 반대해 지자체와 민간 모두 건설에 나서기 어렵다는 것이다. 한은의 실증분석 결과 면적당 선거인수가 절반 수준으로 감소하면 화장시설 설치 확률은 약 2배 높아지는 것으로 추산됐다. 주민들의 반발이 적어 시설 설치가 상대적으로 용이하다는 것이다. 한은은 “이는 결국 주민의 피해로 되돌아오는 ‘부메랑 효과’를 초래한다”고 지적했다.

이 외에 한은은 수도권 등 대도시의 높은 부동산 가격으로 요양시설 건설 시 기회비용이 커지는 것도 공급 제약의 배경이라고 꼽았다.

공공 재정으론 한계가 있는 만큼 한은은 민간이 인프라 확충에 기여할 수 있도록 시장진입 기회와 인센티브를 제공하는 것이 필요하다고 봤다. 또, 자본 효율화 차원에서 병원 장례식장 내 소규모 화장시설을 도입해야 한다고 주장했다. 한은은 “기존 공간을 활용한 대도시 내 공급 방식으로 심리적 거부감을 완화할 수 있다”며 “유족 편의를 높이고 시설 분포 불균형을 완화해 지역갈등도 줄여준다”고 했다.

한은은 “기존 사업자 지역 주민 등 이해관계자의 반발을 우려해 개혁을 지연한다면 향후 감당 하기 어려운 막대한 사회적 비용을 치르게 될 것”이라며 “미래 세대의 부담 완화를 위해 사회적 대타협에 기반한 선제적 공급 확충이 시급하다”고 강조했다.