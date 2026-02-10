창간 80주년 경향신문

4가지 종교가 선사하는 ‘힐링 유니버스’ 명상 캠프 열린다

경향신문

본문 요약

영적이지만 종교적이지 않은 것을 추구하는 트렌드가 확산되면서 명상프로그램이 인기를 얻고 있는 가운데, 자연속에서 네가지 종교의 영성 수련을 체험할 수 있는 행사가 열린다.

사단법인 마인드랩은 이달 28일부터 다음달 1일까지 이틀간 경북 울진 지관서가에서 '힐링 유니버스-종교인들이 들려주는 명상, 기도, 치유' 캠프를 개최한다고 10일 밝혔다.

이 캠프는 불교, 개신교, 원불교 등 주요 종교의 수행법을 통해 심신 치유와 영적 지혜를 체험하자는 취지로 기획됐다.

4가지 종교가 선사하는 ‘힐링 유니버스’ 명상 캠프 열린다

지관서가에서 열리는 주요 종교 명상체험캠프

지관서가에서 열리는 주요 종교 명상체험캠프

소위 ‘SBNR’(Spiritual But Not Religious)시대. 영적이지만 종교적이지 않은 것을 추구하는 트렌드가 확산되면서 명상프로그램이 인기를 얻고 있는 가운데, 자연속에서 네가지 종교의 영성 수련을 체험할 수 있는 행사가 열린다.

사단법인 마인드랩은 이달 28일부터 다음달 1일까지 이틀간 경북 울진 지관서가에서 ‘힐링 유니버스-종교인들이 들려주는 명상, 기도, 치유’ 캠프를 개최한다고 10일 밝혔다. 이 캠프는 불교, 개신교, 원불교 등 주요 종교의 수행법을 통해 심신 치유와 영적 지혜를 체험하자는 취지로 기획됐다.

망경산사 주지 하원스님, 성공회 김홍일 신부, 원불교 박대성 교무, 개신교 최재중 목사 등 종교인들이 수행법을 직접 지도한다. 불교의 정토선 염불수행은 ‘지금 이 순간의 깨어 있음’을 소리로 실천하는 수행법이다. 성공회의 향심기도는 하느님의 현존과 활동에 동의하며 마음을 여는 기도다. 원불교의 단전주 명상은 불안과 잡념이 몰려올 때 내면의 평온을 회복하도록 돕는다. 개신교의 기도와 묵상은 하나님과의 인격적인 대화이자 하나님의 말씀으로 마음을 채우는 과정이다. 네 명의 종교인과 함께 하는 라운드 토크쇼, 울진 금강송숲 걷기 명상, 소그룹 모임 등 이벤트도 마련된다. 모집인원은 30명이고 참가비는 식사 포함 2만원이다. 울진군민은 무료다. 자세한 내용은 마인드랩 홈페이지에서 볼 수 있다.

