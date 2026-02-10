오세훈, ‘받들어총’ 감사의 정원 관련 “공사 중지? 직권남용···저항권 쓸 수도”

“감사의 정원 공사 중지 명령은 정부 직권남용” “정원오 취임 후 성수전략정비구역 진척 없어” “서울 올림픽 유치 실패, 아쉬운 부분으로 꼽아”

오세훈 서울시장이 감사의 정원 조성에 정부가 공사 중지 명령을 내린 것에 대해 “저항권을 행사할 수 있다”며 사업 추진 의지를 재차 확인했다.

오 시장은 10일 서울시청 대회의실에서 신년 기자간담회를 열고 “합법적으로 진행되는 절차를 디테일에 문제가 있다고 공사를 중지시키겠다는 건 과도한 직권남용”이라며 이같이 밝혔다.

국토교통부는 지난 9일 서울시가 광화문 광장에 조성하는 감사의 정원 사업이 법령을 위반해 진행됐다며 공사 중지 명령을 사전 통지했다. 김민석 국무총리도 같은날 국회 대정부 질문에서 서울시가 감사의 정원 조성 과정에서 필요한 절차를 밟지 않았다고 말했다.

오 시장은 “(사업의) 실시계획을 확정하고 고지하는 권한은 시장에게 있다. 100번 양보해 절차상 미비점이 있다면, 정부가 보완하라고 하는 게 상식적인 입장”이라며 “공사를 중지시키겠다는 것은 목표를 정해 놓고 수단을 맞춘 것으로 합리적인 법 집행이 아니다”고 비판했다.

이어 “2009년 광화문광장 조성 후 2021년과 2022년 확장할 때는 가만히 있던 정부가 이번에는 굳이 규정을 이 잡듯 찾아내 실무적 미비점이 있다고 하는 걸 보면 어떤 국민이 이해하겠나”라며 “시는 시민에 의해 선택된 민선 자치정부인데 과도한 직권남용을 행사하면 시도 저항권을 행사할 수밖에 없다”고 말했다.

오 시장은 “물론 그런 일이 벌어지지 않기를 바란다”며 “아직 공사 중지 명령이 내려오지 않았는데 자제하기를 촉구한다. 정체성과 당의 이념이 다르다고 해서 법 기술적으로 문제를 만들어 폭압적인 행태를 보이는 전례를 만들지 않았으면 한다”고 주문했다.

오 시장은 정부의 부동산 정책에 대해서도 비판을 이어갔다. 그는 “시장의 본질에 반하는 정책이 분명하다”며 “부동산도 하나의 재화이다. 어떤 재화든 공급을 충실히 해야 하는데 공급을 오히려 억제하고 위축시키는 정책은 길게 보면 지속가능하지 않다고 했다”고 지적했다. 이어 “주택을 짓는 사업자도 중요하지만 그걸 공급해서 이윤을 추구하는 기업이 있는데 이런 기업들의 이윤 추구 동기를 유인해 많은 주택을 공급할 수 있는 사회적 분위기와 시장 질서를 만드는 것이 지속가능한 바람직한 정책”이라고 했다.

최근 서울시장 선거 출마를 공식화한 정원오 성동구청장에 대해선 “한계가 드러났다”고 평가했다. 오 시장은 “정원오 구청장 취임 후 10여년간 성수전략정비구역 개발이 아무런 진전이 없었다”며 “성수동 발전이 늦춰진 정도가 아니라 서울에 1만가구 공급 기회가 사라진 것이다. 그런 과정에 대한 본인의 반성이 없다면 시민들의 판단을 받아볼 부분”이라고 지적했다.

오 시장은 정 구청장이 내세운 성공버스에 대해서도 혹평했다. 그는 “성동구의 공공기관을 도는 무료 버스 운행을 갖고 서울시의 버스 준공영제 개념을 얘기하는 것은 지나친 일반화의 오류”라며 “그것을 아전인수 격으로 해석해 극히 일부에서 무료 버스를 운행한 실적을 갖고 시의 버스 개혁을 논하는 것은 지나친 견강부회”라고 했다.

이날 공표된 한 여론조사에서 양자대결 시 서울시장 적합도로 정 구청장이 오 시장보다 앞선 결과가 나온 것에 대해선 “다 제 책임이다. 제가 부족해서 그렇게 나오는 것이어서 반성하고 엄중하게 지켜보겠다”고 말했다.

마지막으로 오 시장은 지난 임기 동안 가장 아쉬운 부분에 대해 서울시의 올림픽 유치 실패를 꼽았다. 오 시장은 “올림픽 유치가 서민 생활과는 밀접하지 않지만 시의 브랜드 가치를 단기간 극대화하는 데 굉장히 큰 도움이 되는 정책수단인데 (시가) 올림픽 유치 도시로 선정되지 못한 것은 참으로 아쉽다”고 했다. 이어 “아직도 늦지 않았다”며 “전북에서 서울시와 거의 공동개최 수준의 요구를 해오고 있다. 정부에서 지혜로운 판단을 해주길 바란다”고 말했다.