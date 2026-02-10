베네수엘라 당국, ‘마차도 측근’ 야당 인사 석방 후 몇 시간 만에 재구금

베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도의 측근인 후안 파블로 과니파가 석방된 지 몇 시간 만에 당국에 의해 재구금됐다.

9일(현지시간) AP통신에 따르면 타렉 윌리엄 사브 베네수엘라 검찰총장은 성명을 통해 과니파에 대한 체포를 요청했다고 밝혔다.

사브 총장은 “과니파가 법원이 부과한 조건을 준수하지 않았기 때문에 그에게 내려진 석방 조치를 취소해달라고 법원에 요청했다”며 당국이 가택 연금을 추진하고 있다고 밝혔다. 다만 성명에는 과니파의 행방과 그가 위반한 조건에 대한 언급이 포함되지 않았다.

과니파는 전날 석방 직후 구금시설 앞에서 열린 기자회견에서 “우리는 민주주의, 자유, 정의, 다원주의, 공존의 베네수엘라를 건설할 것”이라며 “(베네수엘라가) 완전히 변했다고 믿는다”고 말했다. 하지만 괴니파는 석방 몇 시간 만에 차량 세 대에서 내린 남성들에 의해 끌려갔다. 과니파를 연행한 이들은 사복에 방탄조끼를 착용하고 장총으로 무장했던 것으로 알려졌다.

과니파의 아들 라몬 과니파 리나레스는 이날 기자회견에서 “아버지는 석방 조건인 매달 법원 출석과 베네수엘라 밖으로 여행하지 않겠다는 조건을 위반하지 않았다”며 이같은 조건이 명시된 당국의 문서를 취재진에게 공개했다. 그는 “아버지가 단순히 발언했다는 이유로 범죄자가 될 수는 없다”며 “이 나라에서 목소리를 내는 것이 언제까지 범죄로 남을 것이냐”고 말했다.

술리아 주지사, 국회부의장 등을 지낸 과니파는 2024년 대선 당시 마차도를 도와 선거 운동을 했다. 베네수엘라 당국은 과니파가 대선 당시 선거 보이콧을 이끄는 ‘테러 단체’를 이끌었다는 혐의로 지난해 5월 체포해 구금했다.

미국 워싱턴에 머물고 있는 마차도는 이날 취재진에게 “과니파의 구금은 수십년간 이어진 탄압을 끝내겠다는 약속을 훼손하는 것”이라며 “이는 나의 귀국에 전혀 영향을 주지 않으며 오히려 그 반대”라고 말했다.

델시 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령은 도널드 트럼프 미국 행정부와 협력하려는 조치의 일환으로 정치범 석방을 적극적으로 추진하고 있다. 로드리게스 임시 대통령은 지난달 31일 정치범들을 석방하는 ‘일반 사면법’을 추진하고 카라카스의 대규모 구금 시설인 엘 헬리코이데를 폐쇄할 것이라고 밝혔다.

베네수엘라 인권단체 포로 페날은 전날 당국이 최소 35명을 석방했다고 밝혔다. 로드리게스 임시 대통령이 집권한 이후 약 400명의 수감자가 석방됐으며 700여명이 석방을 기다리고 있다.

미국 소재 싱크탱크 애틀랜틱 카운슬 선임 연구원 제프 램지는 “그들(로드리게스 행정부)은 트럼프 행정부의 환심을 사기에 충분할 만큼만 관계를 개선하려 하고, 권력 장악력을 위태롭게 할 만큼은 개선하려 하지 않는 것으로 보인다”고 뉴욕타임스에 말했다.

이같은 과니파의 석방 번복 결정이 베네수엘라 과도 정부 내부의 분열을 보여준다는 분석도 나온다. 올랜도 페레스 노스텍사스대 교수는 “과니파의 재구금은 베네수엘라 새 지도부 내의 여러 파벌 간의 밀고 당기기가 벌어지고 있음을 보여준다”고 말했다.