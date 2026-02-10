경기도 “올해 사회적 배려계층 ‘노령 반려동물’ 종합건강검진비 등 지원”

경기도가 올해부터 기초생활수급자와 중증장애인 등 사회적 배려계층이 키우는 7세 이상 노령 반려동물에 대한 종합건강검진비를 지원한다.

10일 도에 따르면 노령 반려동물 종합건강검진 지원 사업은 도가 기존에 추진 중인 의료·돌봄·장례비 지원과 별개로 올해 새로 추가됐다.

지원 대상은 기준 중위소득이 120% 미만인 가구다. 우선지원 대상자는 기초생활수급자, 차상위계층, 중증장애인, 한부모가족, 다문화가족, 1인 가구 등이다.

반려동물은 동물보호법에 따라 동물 등록이 완료된 동물이어야 하며, 노령동물 종합건강검진은 ‘7세 이상’인 반려동물이 대상이다. 올해는 2019년 12월31일까지 태어난 동물이 해당한다.

요건을 충족한 노령 반려동물에 대해서는 종합건강검진비와 백신 접종비가 지원된다. 지원 단가는 의료·돌봄·장례비의 경우 자부담 4만원을 포함해 마리당 최대 20만원씩, 노령 반려동물 종합건강검진비의 경우 자부담 8만원을 포함해 마리당 최대 40만원씩 지원한다.

신청자는 주민등록상 주소지 시군에 신청서를 제출하고, 경기도 내 동물병원, 위탁시설 등 서비스를 받은 후 비용을 우선 지출하고, 결제 영수증 등 증빙서류를 시군에 제출하면 지원금을 받을 수 있다.

변희정 경기도 반려동물과장은 “취약계층의 외로움을 덜어줄 반려동물이 더 오래 건강하게 곁을 지킬 수 있도록 지원 규모를 확대하고 노령 동물 종합건강검진 지원도 신설했다”며 “경기도는 사람과 동물이 서로의 온기를 나누며 끝까지 함께 걸어갈 수 있는 따뜻한 반려 문화를 만들겠다”고 말했다.